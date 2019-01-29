Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve iPhone X Karşılaştırması

iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10+ (Plus)
|iPhone X
|Boyut
|157.7 x 75 x 7.8 mm
|143.6 x 70.9 x 7.7 mm
|Ağırlık
|198 gram
|174 gram
|Ekran boyutu
|6.4 inç Super AMOLED ekran
|5.8 inç Super Retina AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 3040 piksel (QHD+)
|2436 x 1125 piksel (458 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|iOS 11
|Depolama alanı
|128 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Yok
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|A11 Bionic
|AnTuTu puanı
|365.000
|241.400
|Ekran Oranı
|%90
|%81.14
|RAM
|8 GB
|3 GB
|Kamera
|Üçlü arka kamera: 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) ön kamera
|Çift 12 MP (f1.8) ve (f2.4) arka, 7 MP (f2.2) ön kamera
|Video
|2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|1080p’de 240fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 5
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|Lightning
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP67
|Batarya
|4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|2716 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı iPhone X mi? İşte Sonuç
iPhone X ve Galaxy S10+ (Plus) birbirlerine yakın bir fiyata sahip. Ancak Galaxy S10+ çok daha başarılı ekran – gövde oranı, daha uzun batarya kapasitesi, daha hızlı yonga seti ve büyük ekranıyla geliyor. Kamera, dahili depolama ve microSD kart desteği de diğer önemli detaylar arasında. S10+’ın IP68 su dayanıklılığının da unutulmaması gerekiyor. iPhone X’in tek avantajı daha akıcı iOS ekosistemi ve kompakt yapısı oluyor. Ancak fiyat etiketini karşılamadığı doğru.