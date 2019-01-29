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Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve iPhone X Karşılaştırması

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iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması

iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması
Samsung S10+ (Plus)
TelefonSamsung Galaxy S10+ (Plus)iPhone X
Boyut157.7 x 75 x 7.8 mm143.6 x 70.9 x 7.7 mm
Ağırlık198 gram 174 gram
Ekran boyutu6.4 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1440 x 3040 piksel (QHD+) 2436 x 1125 piksel (458 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie)iOS 11
Depolama alanı
128 GB64 GB
MicroSD kartVarYok
İşlemciSamsung Exynos 9820A11 Bionic
AnTuTu puanı365.000 241.400
Ekran Oranı
%90%81.14
RAM8 GB3 GB
KameraÜçlü arka kamera: 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) ön kamera Çift 12 MP (f1.8) ve (f2.4) arka, 7 MP (f2.2) ön kamera
Video2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 1080p’de 240fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5Bluetooth 5
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mmLightning
Su dayanıklılığı
IP68 IP67
Batarya4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj2716 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı iPhone X mi? İşte Sonuç

iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması
iPhone X

iPhone X ve Galaxy S10+ (Plus) birbirlerine yakın bir fiyata sahip. Ancak Galaxy S10+ çok daha başarılı ekran – gövde oranı, daha uzun batarya kapasitesi, daha hızlı yonga seti ve büyük ekranıyla geliyor. Kamera, dahili depolama ve microSD kart desteği de diğer önemli detaylar arasında. S10+’ın IP68 su dayanıklılığının da unutulmaması gerekiyor. iPhone X’in tek avantajı daha akıcı iOS ekosistemi ve kompakt yapısı oluyor. Ancak fiyat etiketini karşılamadığı doğru.

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