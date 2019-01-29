Samsung Galaxy S10+ (Plus) ve iPhone X Karşılaştırması

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iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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iPhone X ve Samsung Galaxy S10+ (Plus) Karşılaştırması

Samsung S10+ (Plus)

Telefon Samsung Galaxy S10+ (Plus) iPhone X Boyut 157.7 x 75 x 7.8 mm 143.6 x 70.9 x 7.7 mm Ağırlık 198 gram 174 gram Ekran boyutu 6.4 inç Super AMOLED ekran 5.8 inç Super Retina AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 3040 piksel (QHD+) 2436 x 1125 piksel (458 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) iOS 11 Depolama alanı

128 GB 64 GB MicroSD kart Var Yok İşlemci Samsung Exynos 9820 A11 Bionic AnTuTu puanı 365.000 241.400 Ekran Oranı

%90 %81.14 RAM 8 GB 3 GB Kamera Üçlü arka kamera: 12 MP (f1.5), 16 MP, 13 MP arka ve çift 8 MP (f1.7) ön kamera Çift 12 MP (f1.8) ve (f2.4) arka, 7 MP (f2.2) ön kamera Video 2.160p’de 60 fps, 1.080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 1080p’de 240fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5 Bluetooth 5 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm Lightning Su dayanıklılığı

IP68 IP67 Batarya 4000 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 2716 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj

Samsung Galaxy S10+ (Plus) mı iPhone X mi? İşte Sonuç

iPhone X

iPhone X ve Galaxy S10+ (Plus) birbirlerine yakın bir fiyata sahip. Ancak Galaxy S10+ çok daha başarılı ekran – gövde oranı, daha uzun batarya kapasitesi, daha hızlı yonga seti ve büyük ekranıyla geliyor. Kamera, dahili depolama ve microSD kart desteği de diğer önemli detaylar arasında. S10+’ın IP68 su dayanıklılığının da unutulmaması gerekiyor. iPhone X’in tek avantajı daha akıcı iOS ekosistemi ve kompakt yapısı oluyor. Ancak fiyat etiketini karşılamadığı doğru.

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