30 Saniyede Telefon Standı Yapmak

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Bazen, TV şovlarını izlerken veya sevdiklerinizle görüntülü sohbet ederken cep telefonunu uzun süre tutmak yorucu olabilir. Telefon standı ya da telefon ayaklığı satın alabileceğiniz gibi sadece iki cilt klipsi kullanarak kendinize oldukça basit ve ücretli bir ayaklık kadar pratik bir telefon standı yapabilirsiniz. Şimdi bunun nasıl yapıldığını görelim.

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Oldukça Hızlı ve Basit Telefon Standı Yapmak

Test ettik ve bu standı telefonu her koşulda destekleyecek kadar güçlü bulduk. Tüm işlemi tamamlamamız sadece 30 saniye sürdü. Telefonlarından video, film ve dizi izlemeyi sevenler için oldukça kullanışlı bir yöntem olduğunu belirtebiliriz. Daha önce de belirttiğimiz gibi görüntü görüşme yaparken dahi kullanılabilirsiniz. İki farklı boyutta klipsi alın Küçük olanı ters çevirin Büyük klipsin içine yerleştirin Basit telefon standı artık hazır Şimdi test edin Oldukça iyi çalışıyor

Eğer bu yöntem sizi tatmin etmediyse, 1 dolardan daha az bir fiyat etiketine sahip, şaşırtıcı derecede kullanışlı telefon standları için AliExpress‘e göz atabilirsiniz. Biz birkaç tanesini test ettik ve beklediğimizden iyi çalışıyorlar. Bu rehberde gösterdiğimiz stand ise çoğu koşulda yeterli olacaktır.

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