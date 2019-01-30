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Android ve iOS‘li cihazlardaki Facebook’ta Harcanılan Zamanı Öğrenmek için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Sosyal medya uygulamaları biz akıllı telefon kullanıcılarında kaçınılmaz şekilde bağımlılık yaratıyor. Bu nedenle sosyal ağlarda geçirilen zamanı takip etmek önemli.

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Instagram’a bir süre önce bu özellik Instagram Activity adı altında dahil edilmişti. Benzer işlevdeki özellik popüler sosyal ağlardan Facebook’un mobil uygulamalarını da kazandırıldı.

Android ve iOS: Facebook’ta Harcanılan Zamanı Öğrenmek

Özellik Facebook’a kısa süre önce eklenmiş olsa da tüm kullanıcıların hizmetine sunulmuş durumda. Sosyal ağın web sürümünde henüz bu özellik kullanılamamakta.

Facebook’ta harcadığınız zamanı öğrenmek için Android ve iOS işletim sistemli akıllı telefonunuzdaki Facebook uygulamasını çalıştırın ve arayüzdeki hamburger menü simgeli butona dokunun. Settings & Privacy seçeneğine gidin. Your Time on Facebook seçeneğine dokunun.

Your Time on Facebook ekranında uygulamada ne kadar zaman geçirdiğinizi görebiliyorsunuz. Bu değere Facebook’un web arayüzünde harcadığınız zaman dahil değil.

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Facebook’ta harcadığınız zamanı azaltmak istiyorsanız Set Daily Reminder seçeneğini kullanabilirsiniz. Dilediğiniz süreyi seçtikten sonra Set Reminder butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

Günlük hatırlatıcıyı daha önce Instagram’da kullandıysanız bu seçeneğin sizi sosyal ağdan uzakta tutmaya yetmeyeceğini biliyorsunuz demektir. Bu özellik size yalnızca belirlediğiniz günlük süreye ulaştığınızı söylüyor, dilerseniz mesajı gözardı edip Facebook’u kullanmaya devam edebiliyorsunuz.

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