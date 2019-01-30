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ASUS ZenFone 5Z Android 9.0 Pie güncellemesi ile ilgili önemli bir gelişme söz konusu. Tayvan merkezli teknoloji firması ASUS, üst düzey akıllı telefon modeli ZenFone 5Z için Android 9 Pie işletim sistemi güncellemesinin dağıtımına başladı.

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Güncelleme OTA yoluyla cihazlara ulaşıyor. Güncelleme bildirimi tüm cihazlara aynı anda ulaşmayacağı için ZenFone 5Z sahiplerinin biraz sabretmeleri gerekecek. Elle kuruluma olanak tanıyan dosyanın ASUS web sitesinde henüz yayınlanmadığını belirtelim.

ASUS ZenFone 5Z Android 9.0 Pie Güncellemesi

Sabırsız kullanıcılar Settings menüsü altındaki güncellemeleri elle kontrol etme seçeneğinden faydalanabilir.

Güncelleme paketi akıllı telefona Android 9.0 Pie işletim sisteminin tüm yeniliklerini kazandırıyor. Onun dışında pakete ASUS’un dahil ettiği yeniliklerle ilgili bir bilgi mevcut değil.

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Şubat 2018’de duyurulan ve Ağustos ayında satışa sunulan ZenFone 5Z akıllı telefon 153 x 75.7 x 7.9 mm boyutlarında ve 155 gram ağırlığında. Cihazın 6.2 inç genişlikli IPS LCD ekranı 2246 x 1080 piksel çözünürlük değerine sahip.

Akıllı telefona 10 nm üretim teknolojili Snapdragon 845 yongaseti güç veriyor. 4 GB / 6 GB / 8 GB RAM, 64 GB / 128 GB / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 8 MP çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi detaylara yer veriliyor.

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