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Instagram‘da İzinli Uygulamaları Kaldırmak için izlenmesi gereken aşamalara değiniyoruz. Erişim izni verdiğiniz uygulama ve servisler Instagram hesabınıza bağlanabiliyor. Instagram hesabı her ne kadar Google ID ya da Facebook profili gibi çevrimiçi hesap olarak kullanılamıyor olsa da destekli uygulama ve servisler Instagram hesabına erişebiliyor.

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Hesabınızda kontrolünüz dışında aktiviteler (paylaşım ya da takip edilen kişi sayısının artması gibi) oluyorsa Instagram’daki izinli uygulamaları kaldırmak isteyebilirsiniz. Bu işlem için Instagram web arayüzüne erişim sağlamanız gerekecek.

Instagram: İzinli Uygulamaları Kaldırmak

Instagram’ın akıllı telefon uygulamalarında ilginç şekilde izinli uygulamaları kaldırma seçeneği yer almıyor. O nedenle Instagram web sitesine masaüstü web tarayıcısıyla bağlanmalısınız. Oturum açtıktan sonra profil sayfanıza gidin ve üst kısımdaki dişli çark simgeli butona tıklayın.

Çeşitli seçeneklerin yer aldığı pencere açılacaktır, buradaki Authorized Apps seçeneği ile devam edin.

Sonraki ekranda Instagram hesabınıza erişim izni verdiğiniz uygulama ve servislerin listesi belirecektir. Her bir servisin yanında Revoke seçeneği var. Erişim iznini sonlandırmak istediğiniz uygulama / servislerin yanındaki Revoke butonuna tıklamalısınız.

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Bir uygulamayı Instagram hesabınızdan kaldırırsanız, uygulama veya hizmetin artık çalışamayacağını herhalde söylememize gerek yok. Daha önceden otomatik paylaşım yapan bir uygulamaya erişim izni verdiyseniz bu işlevin artık çalışmayacağını bilmelisiniz.

Bir uygulama ya da servisi yanlışlıkla kaldırsanız dahi daha sonra tekrar eklemeniz mümkün. İlgili uygulama / serviste Instagram hesabınızla oturum açıp uygulama / servisin hesabınıza erişimine izin vermeniz yeterli olacaktır.

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