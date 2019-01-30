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Android‘li cihazlardaki MX Player’da AC3 ses formatı sorunu ve sorunun çözümü için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. MX Player, Android işletim sistemli mobil cihazlar için geliştirilen en başarılı video oynatıcısı konumunda. Ancak zaman zaman çeşitli sorunlar yaşatabiliyor. Cihazınızda oynatmak istediğiniz bazı videolarda AC3 ses kodek paketinin desteklenmediği hata mesajıyla karşılaşmanız olası.

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Bu sorun elbette MX Player’ın yanlış bir tercih olduğu anlamına gelmiyor. Uygulamaya gerekli kodek paketini elle yüklediğiniz takdirde daha önce sıkıntı yaşadığı videoları da sorunsuzca yürütebilir hale geliyor.

MX Player’da AC3 Ses Formatı Sorunu ve Çözümü

Kodek sorununu çözmek için öncelikle doğru kodek dosyasına ihtiyacınız olacak. MX Player’ın resmi web sitesinden AC3, DTS ve diğer formatlar için gerekli olan kodek paketlerini edinebiliyorsunuz.

Android işletim sistemli akıllı telefon / tabletinizdeki MX Player uygulamasını çalıştırın. Arayüzde sağ üst kısımdaki üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun ve açılan menüdeki Settings seçeneğine girin.

Settings menüsü altındaki Decoder seçeneği ile devam edin.

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Decoder menüsünde aşağı doğru kaydırma yapın ve Custom Codec‘e erişin. Burada hangi kodek paketine ihtiyacınız olduğu bilgisini alabileceksiniz. Bu sayede yongaseti mimarinizle uyumlu paketi indirebileceksiniz.

Kodek paketini indirmiş olduğunuz dizine erişip dosyayı seçmeniz gerekiyor.

Dosyayı seçtikten sonra değişikliklerin uygulanabilmesi adına araç Restarting app to reload codec uyarısını verecek ve kendisini yeniden başlatacaktır. Uygulama açıldığında AC3 ses içeren videoları sorunsuzca izleyebilecek ve sesleri de duyabileceksiniz.

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