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Huawei P20 Pro ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle epey iyi bir noktadalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu? Kıyaslama bize bunu söyleyecek.



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Samsung Galaxy S10 ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Huawei P20 Pro

Telefon Samsung Galaxy S10 Huawei P20 Pro Boyut 148.9 x 70.9 x 7.8 mm 155 x 73.9 x 7.8 mm Ağırlık 175 gram 180 gram Ekran boyutu 6.1 inç Super AMOLED ekran 6.1 inç Super AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü 1440 x 2960 piksel (545 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Samsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 970 AnTuTu puanı 365.000 209.900 Ekran oranı

%88 %83,6 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS 2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps, OIS Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C, Yok Su dayanıklılığı

IP68 IP67 Batarya 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4000 mAh, Hızlı Şarj

Samsung Galaxy S10 mu Huawei P20 Pro mu? Sonuç

Samsung S10

Samsung Galaxy S10 ve Huawei P20 Pro ilginç şekilde aynı gövde kalınlığına ve ağırlığına sahip. Buna karşın Samsung Galaxy S10 çok daha kompakt bir cihaz. Cihaz aynı büyüklükte bir Super AMOLED ekran sunuyor ancak Samsung S10’un yüksek ekran – gövde oranı elde daha kolay tutulmasını sağlıyor. S10 aynı zamanda 3,5 mm desteğine sahip; P20 Pro’da olmayan bir özellik.

Kamera, batarya kapasitesi ve dahili depolama tarafında P20 Pro öndeyken, geriye kalan tüm kıyaslamalarda Samsung S10 bir adım daha önde. İyi bir indirimle P20 Pro fiyat – performans anlamında daha fazlasını sunacaktır. Ancak en yeni teknoloji özellikler için Samsung S10 daha iyi bir ürün.

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