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Samsung Galaxy S8+ SM-G955F Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlanma tarihini paylaşacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Mart 2017’de duyurduğu üst düzey akıllı telefonu Galaxy S8+’ta 6.2 inç genişlikli 1440p Super AMOLED ekran, 10 nm üretim teknolojili Exynos 8895 Octa yongaseti, 4 / 6 GB RAM, 64 / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, 12 MP çözünürlüklü f/1.7 ana kamera, 8 MP çözünürlüklü f/1.7 selfie kamerası ve 3500 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler yer alıyor.

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Kutusundan Android 7.0 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz daha sonra Android 8.0 Oreo güncellemesini almıştı.

Android cephesinde firmalar şu an orta ve üst seviye akıllı telefonlara iki yıl boyunca Android versiyon güncellemesi desteği sunuyor. Sonrasında bir yıl süreyle güvenlik güncellemeleri devam ediyor.

Galaxy S8+ akıllı telefonla uyumlu Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi için çalışmaların sürdüğü bilgisi var.

Samsung Galaxy S8+ SM-G955F Android 9.0 Pie Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung Türkiye’nin akıllı telefon ve tabletleriyle ilgili güncelleme bilgilerinin yer aldığı Güncel miyiz? web sitesinde paylaşılan bilgilere bakılırsa SM-G955F model numaralı Galaxy S8+ akıllı telefon için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi test aşamasında. Güncellemenin 15 Şubat 2019’da dağıtıma sunulması bekleniyor.

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Tabii Android akıllı telefonlar için hazırlanan güncellemelerin bildirimlerinin tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı unutulmamalı. Kullanıcıların sabırlı olmaları ve güncelleme bildirimi için günler – haftalarla ifade edilebilecek süre boyunca beklemeleri gerekebilir. Güncellemenin dağıtımının ertelenmesi de söz konusu olabilir, bu durumlarla daha önce karşılaştık.

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