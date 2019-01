Android ve iOS (iPhone) telefonlar için en iyi yapılacaklar listesi uygulamalarını sıraladık. Hayat sürekli devam eden bir görevler dizisidir. Gün içerisinde tüm dikkatinizi vermenizi gerektiren birçok işle karşı karşıya kalırsınız. Böyle durumlarda yapılması gereken bazı işleri unutulabilirsiniz. Telefonda yapılacaklar listesi uygulamaları ile günlük hayatınızı daha düzenli hale getirebilirsiniz.

Her günün sonunda, bu görevlerin ne kadarını başarmak istediğinize karar vermek size kalmış. Yine de gün içerisinde hedeflediğiniz şeyleri takip etmek için bir uygulamadan yardım almak her zaman en iyisidir. Yapılacaklar listesi oluşturmanıza yardımcı olan çok iyi tasarlanmış birçok iyi uygulama var. Bu yüzden bizde iOS ve Android telefonlar için en iyi yapılacaklar uygulamalarını içeren bir liste hazırladık. Lafı daha fazla uzatmadan, işte her gün yaşama daha iyi hazır olmanıza yardımcı olacak 10 görev listesi uygulaması: