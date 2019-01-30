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Android ve iOS (iPhone) telefonlar için en iyi yapılacaklar listesi uygulamalarını sıraladık. Hayat sürekli devam eden bir görevler dizisidir. Gün içerisinde tüm dikkatinizi vermenizi gerektiren birçok işle karşı karşıya kalırsınız. Böyle durumlarda yapılması gereken bazı işleri unutulabilirsiniz. Telefonda yapılacaklar listesi uygulamaları ile günlük hayatınızı daha düzenli hale getirebilirsiniz.

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Telefonda Yapılacaklar Listesi Uygulamaları

Her günün sonunda, bu görevlerin ne kadarını başarmak istediğinize karar vermek size kalmış. Yine de gün içerisinde hedeflediğiniz şeyleri takip etmek için bir uygulamadan yardım almak her zaman en iyisidir. Yapılacaklar listesi oluşturmanıza yardımcı olan çok iyi tasarlanmış birçok iyi uygulama var. Bu yüzden bizde iOS ve Android telefonlar için en iyi yapılacaklar uygulamalarını içeren bir liste hazırladık. Lafı daha fazla uzatmadan, işte her gün yaşama daha iyi hazır olmanıza yardımcı olacak 10 görev listesi uygulaması: Todoist Tasarım anlamıyla sağlam bir seçimdir. Akıllıca hazırlanmıştır ve yapılacaklar listesi uygulaması olarak en prestijli seçeneklerden biridir. Todoist, süper kullanıcı dostu arayüzüyle biliniyor. Alt görevler oluşturmanıza, son tarihleri atamanıza ve görevleri renklerine göre sıralamanıza izin veren mükemmel bir sisteme sahiptir. Ayrıca Gmail, IFTTT ve benzer çeşitli popüler üçüncü parti uygulamalarla da entegredir. Trello Trello gerçekten iş ortamları için özel bir uygulama. Birçok küçük şirkette, görevleri yönetmek için harika bir seçenek. Her proje bir “masa” şeklinde temsil edilir ve daha sonra o masaya farklı projeler atayabilirsiniz. Trello bunlara “kartlar” adını verir. Bir iOS / Android sürümü var, ancak aynı zamanda görevleri oluşturmak ve yönetmek için PC veya Mac sürümleri oldukça kullanışlıdır. Google Görevler Yapılacaklar uygulaması sahnesinde oldukça yeni olan Google, pazardaki en popüler görev listesi uygulamalarını hedefliyor. Basit, güzel ve kullanımı kolay olan Google Tasks, tasarım ve arayüz anlamında oldukça başarılıdır. Uygulamanın en iyi olduğu alan görev takibidir. Eğer kullanıyorsanız Gmail ile sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Evernote Tek satır notlar yerine uzun notlar almaya ihtiyaç duyuyorsanız burada en iyi seçenek Evernote uygulamasıdır. Bir başka yapılacaklar listesi uygulaması olarak Evernote, sezgisel çalışır ve günlük görevleri takip etmeyi kolay hale getirir. Sadece metinden ziyade, ses kayıtları, resimler ve daha birçok şeyle not almayı destekler. Bu nedenle, eğer daha “görsel” insanlardan biriyseniz Evernote sizin içindir. Wunderlist Bizim için favori yapılacaklar uygulamasıdır. Bu uygulama yıllardır markette ve kullanım kolaylığı ile süper keskin GUI’ı (grafiksel kullanıcı arayüzü) tarafında rakipsiz kalmaya devam etmektedir.

Apple App Store da dahil olmak üzere birçok platformda yılın uygulaması seçildi. Kısacası, kategoriye göre farklı görev listeleri oluşturabilir ve daha sonra bunları başkalarıyla paylaşabilirsiniz.



Örneğin, eğer eşiniz sizi markete gönderirse, alışveriş listesini birbirinizle paylaşabilir ve her ikinizde de anında düzenleme yapabilirsiniz. İşbirliği anlamında oldukça başarılıdır. Ayrıca günümüzde teknoloji pazarındaki en popüler sohbet uygulamalarından biri olan Slack ile tam entegredir. REKLAMLAR

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