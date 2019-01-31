Apple’ın Açığını Kullanan Google iPhone’lardan Veri Topladı

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Facebook VPN skandalının ardından, Google’ın on üç yaşından küçük kullanıcılardan veri toplamak için aynı Apple açığını kötüye kullandığı ortaya çıktı. Facebook Research uygulamasına benzer şekilde, Google’ın Screenwise Meter uygulaması, yalnızca çalışanlara sunulan uygulamaları kapsayan Apple’ın İşletme Sertifikası’nı kullanarak App Store‘u atlattı ve zengin bir kullanıcı verisi rezervine ulaştı.

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Google Apple’ın Açığını Kullanarak iPhone’lardan Veri Topladı

Uygulamayı indirdikten sonra, kullanıcılar bir anketi doldurur ve daha sonra kendilerine tüm uygulamalarının ve internet kullanımlarının Google tarafından izlenmesine yarayan Kurumsal Sertifika tabanlı bir VPN uygulamasını indirmeleri için özel kod gönderilir. İnsanları bu işlemleri yapmaya ikna etmek için Screenwise, kullanıcılara hediye kart kazanma vaadi veriyor. Uygulama ilk kez 2012 yılında piyasaya sürüldü, ancak daha sonra daha geniş Cross Media Panel ve Google Opinion Rewards programlarının bir parçası olarak yeniden markalandı.

Facebook’un artık feshedilmiş olan Research uygulamasına benzer şekilde, Screenwise Meter başlangıçta on üç yaşın altındaki iPhone / iPad kullanıcıları için de mevcuttu, ancak Google daha sonra yaş gereksinimini on sekiz veya daha büyük olarak değiştirdi. Bununla birlikte, küçükler, programa, yaş gereksinimini karşılayan diğer hane üyeleriyle aynı evden katılabiliyorlar.

Eğer daha başka bir şey yapmıyorsa, Google VPN takip programı ile ne yaptığını açıklamaya gelince, en azından Facebook’tan biraz daha şeffaf davranmayı seçti. TechCrunch’ın araştırmasının ardından, Google, iOS için sunduğu Screenwise Meter uygulamasını kaldıracağını açıkladı:

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“Screenwise Meter iOS uygulaması, Apple’ın geliştirici kurumsal programı altında çalışmamalıydı – bu bir hataydı ve özür diliyoruz. Bu uygulamayı iOS aygıtlarında devre dışı bıraktık. Bu uygulama tamamen isteğe bağlıdır ve her zaman öyle olmuştur. Bu uygulamada kullanıcıların cihazlarındaki şifreli verilere erişimimiz yoktur ve kullanıcılar istedikleri zaman programdan vazgeçebilirler. “ Google’ın Screenwise açıklaması

Facebook VPN fiyaskolarının ardından Apple, Facebook çalışanlarına özel uygulamalar için sunulan tüm sertifikaları hızla geçersiz hale getirdi. Aynı cezanın Google’a verilip verilmeyeceği henüz belli değil. Öyle olursa bu, Google’ın iş akışına büyük zarar verecektir, toplumun şirket hakkındaki görüşünü daha da değiştirecektir.

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