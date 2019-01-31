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Geçen yıl, ekran çentikleri trendi ön plana çıkmıştı ve şimdiyse 2019, katlanabilir telefonların yılı gibi görünüyor. Samsung, Xiaomi, Huawei, LG ve diğer birçok OEM’in bu yıl katlanabilir cihazlar geliştirmeye çalıştığı doğru. Ancak şimdi de Intel‘in de katlanabilir bir akıllı telefon üretmeyi planladığı görüldü. Dünya Fikri Mülkiyet Ofisi (WIPO) ve Amerika Birleşik Devletleri Patent ve Ticari Marka Ofisi (USPTO) üzerinde bulunan 2017 yılına ait bir bir patent, bize Intel’in açıldığında tablet halini alan üç ekranlı katlanabilir bir telefon tasarladığını gösteriyor.

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Intel’den 3 Ekranlı Katlanabilir Telefon

Intel’den 3 ekranlı katlanabilir telefon

LetsGoDigital, ‘katlanabilir ekran panelli elektronik cihaz’ başlığına sahip bir patent başvurusunun Intel Corporation tarafından açıldığını tespit etmiş. Patent, cihaz tamamen katlandığında akıllı telefon olarak kullanılabileceğini öne sürüyor.

Herhangi bir çerçevesi olmayan tam ekran cihazda tüm kameralar, sensörler ve alıcılar ekranın altına yerleştirilmiş. Bu akıllı telefon iki kez açıldığında büyük bir tablet halini alıyor.

İki kez katlanabilir olduğundan akıllı telefon şu an piyasada bulunan alışılmış telefonlardan biraz daha kalın. Tablet, açıldığında üç ekran bölümüne sahip oluyor ve her bölüm, toplamda altı kamera olmak üzere iki kamera ile birlikte geliyor. Ayrıca ekran kıvrıldığında meydana gelen boşluğa sığan bir kalem de mevcut. Kalem muhtemelen manyetik olarak yerinde tutuluyor.

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Raporda, bu gelişmiş katlanabilir akıllı telefon ya da katlanabilir tabletin yakında piyasaya çıkması muhtemel görünmüyor, ancak Intel gibi şirketlerin de katlanabilir telefonların geleceğine yatırım yaptıkları görülüyor. Intel, Microsoft’un Surface Phone rüyasını gerçekleştiriyor.

Samsung’un ilk katlanabilir telefonunun 20 Şubat’ta Unpacked 2019 etkinliğinde tanıtması bekleniyor ve Huawei’in katlanabilir cihazını önümüzdeki ay MWC 2019’da göstermesi bekleniyor. Katlanabilir telefon yarışı böylece bir kez daha alevlenmiş oluyor.

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