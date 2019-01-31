Projektörlü Telefon ile Filmleri ve Oyunları Yansıtın

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Projektörlü telefonla filmleri ve oyunları duvara yansıtın. Akıllı telefon haberlerini düzenli olarak takip edenlerdenseniz, telefon üreticilerinin şu anda kullanıcılara mümkün olan en büyük ekranı sunmak özel için bir yarışın içinde olduğunu fark etmişsinizdir. Bu yarışın hızını artıran ilk şey büyük çentikler oldu. Daha sonra daha küçük bir su damlası çentiği geldi ve ve şimdiyse üstten açılır kameralı telefonlarla karşılaşıyoruz. Bu değişiklikler size yeterince ilginç gelmiyorsa bir de projektörlü telefon Blackview MAX1’e bir göz atın.

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Projektörlü Telefon Blackview MAX1

Çentikli ekranlar üreticileri daha sert tasarım değişiklikleri yapmaya zorladı. Katlanabilir telefon segmentinin doğmasını sağlayan bir neden de bu oldu. Üreticiler artık daha büyük ekran – gövde oranına sahip telefonlar üretebiliyor. Şimdiye kadar gördüğümüz katlanabilir cihazlar her ne kadar fütüristik olsa da henüz teknoloji ve kullanıcı deneyimi anlamında önlerinde uzun bir yolları var.

Telefon ekranları sonsuza kadar büyüyebilir. Ancak uzun bir süre TV ya da monitör boyutunda telefon ekranları ile karşılaşmayacağımız doğru. Buradan yola çıkarak BlackView şirketi BlackView MAX1 adında projektörlü bir telefon geliştirmiş. Telefon birçokları için bir rüyayı gerçekleştiriyor: Elinizin altında taşınabilir bir oyun konsolu. Blackview MAX1 telefonunuzu açın, ekrandaki filmi duvara yansıtın ve evde sinema keyfinin tadını çıkarın.

Ya da en sevdiğiniz Fortnite oyununu telefonunuzdan açın ve projektörlü Android telefonunuza bir oyun kolu / kontrolcüsü bağlayın. İşte size cebinize sığacak küçüklükte taşınabilir bir konsol keyfi. Blackview MAX1, telefon deneyiminizi kesinlikle başka bir seviyeye taşıyacak bir özelliğe sahip.

Yerleşik lazer projektöre sahip olan MAX1, ekrandaki görüntüyü evinizdeki ya da bulunduğunuz ortamdaki hemen her her yüzeye ışınlamanızı sağlıyor. Küçük projektör 2 metreden (yaklaşık 6,5 fit) 70 inç’lik bir resim üretme yeteneğine sahip ve bir metre daha geriye gitmek size büyük 200 inçlik bir görüntü veriyor. Ve bu sadece Bir telefondan geliyor! MAX1 için TV ekranlı telefon ya da monitör ekranlı telefon yakıştırmasını yapmak yerinde görünüyor.

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Projektörler, en azından gelişmiş olanları, görüntüyü odaklamanızı sağlayan veya görüntünün açısını ayarlamanıza izin veren işlevler sunar. Projeksiyonlu telefon MAX1 ile bu sorun olmuyor. Zira ev – tiyatro sinema cihazı halihazırda gelişmiş kameralara sahip. Telefon otomatik netleme ve görüntü yamukluğunu düzeltme işlevlerine sahip. Böylece her yüzeyde görüntünün normal görünmesini sağlıyor. Aynı zamanda cihaz standart bir tripodla birlikte geliyor. Bu sayede iyi görüntü kalitesi için cihazı nereye koyacağınıza karar vermekte zorlanmıyorsunuz.

Fakat bunun sadece küçük bir projektör değil, aynı zamanda bir telefon olduğunu da unutmayalım, peki MAX1 bu tarafta ne sunuyor? Özellikleri arasında Samsung tarafından üretilen ve MediaTek’in Helio P23 yonga seti ile Mali-G71 GPU’sunun desteklediği 6 inçlik AMOLED ekran var. Cihaz 6 GB RAM ve 64 GB depolama birimi sunuyor. Cihaz birinci sınıf malzemeden üretilmiş ve ekranı Gorilla Glass ile korunuyor. Blackview MAX1’in ön satışına 1 Mart’ta başlanacak.

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