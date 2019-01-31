Sony Xperia XZ4 Epey İddialı Özellikler ile Geliyor

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Buna göre Sony Xperia XZ4 epey iddialı özellikler ile geliyor. Henüz duyurulmamış olan Sony Xperia XZ4‘nün özelliklerinin bir listesi ortaya çıktı ve yaklaşmakta olan amiral gemisinin en önemli kısımlarından bazılarını ayrıntıları belli oldu.

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Sony Xperia XZ4 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

En önemli yeniliklerden biri olan OLED ekran, 6.5 inç büyüklük, 21:9 oran ve 3360 x 1440 çözünürlük ile geliyor. Diğer özellikler arasında 6 GB RAM ve 128 GB depolamaya var (microSD ile 512 GB’a genişletilebilir). XZ4 bataryası Qnovo Adaptive Charge özellikli ve 4,400 mAh kapasiteye sahip. Sızdırılan bu özelliklerin tümü doğru çıkarsa Xperia XZ4 korkunç bir canavar olacağa benziyor. Beklemek ve görmek zorundayız.

Yonga seti

Şimdiye kadar Sony’nin bir sonraki amiral gemisinin alışılmadık 21:9 en – boy oranına ve Snapdragon 855 yonga setine sahip olacağını biliyoruz. Amiral gemisi, Şubat ayının sonunda Mobil Dünya Kongresi’nde resmiyet kazanacak. Ancak sızıntının kaynağına göre, Xperia XZ4’ün daha sonraki yaz aylarında piyasaya çıkabileceğini iddia ediliyor.

Sony’nin gelecek ayki MWC 2019’daki bir sonraki Xperia akıllı telefonları ile ilgili ilk resmi duyuruları yapacağı kesinleşti. Amiral gemisi Sony Xperia XZ4 ile ilgili pek çok söylenti vardı, ancak şimdi Japon telefon üreticisi için resmi olmayan bir kaynak olarak kabul edilen Xperia Blog aracılığıyla telefonun teknik özelliklerinin resmi bir listesi ortaya çıkmış oldu.

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Kamera

Sony’nin tüm Xperia akıllı telefonlarında kamera bölümüne verdiği önem konusunda hiçbir şüphe yok. Xperia XZ4 ile daha azını beklemeniz gerekmiyor. Ancak, kesin kamera sayısı, boyutları ve diğer fonksiyonlar için resmi ya da yarı resmi bir onay yok. En iyi tahmin arkada 3 kamera olacağıdır. Bazı tahminlere göre, arka kameraların 5 MP geniş açı ve 16 MP ikincil lens ile birlikte 40 MP ana lensten oluşacağı düşünülüyor. Özçekim kamerası ise 24 MP olabilir. Ancak, “gerçek resmin” ortaya çıkması için bir süre daha beklememiz gerekecek.

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