Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Play Store 504 hatası ve bu sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Android’li akıllı telefonunuza uygulama yüklemek ya da uygulamaları güncellemek üzere Google Play mağazasını ziyaret ettiğinizde 504 hata kodlu bir mesajla karşı karşıya kalabilirsiniz. Uygulama kurulumu / güncelleme esnasında App could not be downloaded due to an error hata mesajını almanız da olası.

Hata mesajını aşmak ve Android’li akıllı telefonunuzda Google Play Store’dan tekrar yararlanmak için ele alacağımız çözüm yöntemini deneyebilirsiniz.

Android: Google Play Store 504 Hatası ve Çözümü

Android’li akıllı telefonunuzda Google Play Store Error 504 sorununu çözmek için:

Android’in Settings menüsüne erişin. Apps > All > Google Play Store > Storage > Clear data yolunu izleyerek Google Play Store uygulamasının verilerini temizleyin. Aynı işlemi Google Services Framework için de gerçekleştirin.

Akıllı telefonu yeniden başlatın ve Google Play Store'dan uygulama indirme işlemini tekrar deneyin.

