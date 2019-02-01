En Hızlı ve En Yavaş Güncelleme Çıkaran Markalar

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Galaxy S9 ve Note 9, Samsung tarafından söz verildiği gibi bazı ülkelerde geçtiğimiz ay Android 9 Pie güncellemesi almaya başladı. Samsung telefon kullananlar, şirketin yazılım güncellemelerinde ne kadar kötü olduğunu söylemeye bayılırlar. Peki bu aslında ne kadar doğru? İstatistiksel sonuçlar bize telefon güncellemelerine gelindiğinde en iyi ve en kötü firmaları gösteriyor.

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Telefonlarını Güncellemeye Geldiğinde En İyi ve En Kötü Markalar

AOSMark şirketinin araştırmasına göre cihazlarına en sık güncelleme çıkaran markaların listesi işte böyle. Liste, bir markanın her bir telefonunun ortalama kaç güncelleme aldığını hesaba katıyor.

Listede en çok telefonu olan marka şüphesiz Samsung ve kendisi 7. sırada. Yani ortalama bir Samsung telefon sahibi, cihazında sadece 1.6 güncelleme ile karşılaşıyor. Samsung telefon sahiplerinin neden güncelleme azlığından şikayet ettiği daha iyi anlaşılıyor. Listenin tepesinde ise Google var. Google akıllı telefonları ortalama 3.5 güncelleme görüyor. Son sırada ise Lenovo’nun olması dikkat çekiyor. Her iki Lenovo cihazından biri hiç güncellenmiyor.

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Söylediğimiz gibi, liste cihaz başına düşen güncelleme sayısını hesaba katıyor. Samsung gibi birçok modele sahip markaların bu istatistikte daha dezavantajlı olduğu söylenebilir. Örneğin, Samsung S9 sahiplerinin güncellemelerden şikayet etme şansı bir J7 sahibinden elbette daha az. Yine de sonuçlar Samsung telefonlarda daha az güncelleme ile karşılaşıldığı gerçeğini değiştirmiyor.

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