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Android‘li akıllı telefonlarda Google Play Store’dan satın alınan tüm uygulamaları görüntülemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Google’ın Android işletim sistemi için hizmet veren uygulama ve oyun mağazasında ne kadar harcama yaptığınızı öğrenmek ya da yeni bir cihaza geçtiğinizde daha önce satın almış olduğunuz uygulamaları görüp yüklemek üzere satın alma geçmişinize erişmek isteyebilirsiniz.

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Google Play Store’dan satın aldığınız uygulamaların listesini doğrudan mağaza uygulamasında bulabileceğiniz gibi derli toplu bir listeye üçüncü parti uygulamalar aracılığıyla da ulaşabilirsiniz.

Google Play Store’dan Satın Alınan Tüm Uygulamaları Görüntülemek

İlk yöntem cihaza herhangi bir uygulama yüklemenizi gereksiz kılıyor:

Play Store uygulamasını açın.

Mağaza arayüzünde sol üst kısımda yer alan menü butonuna dokunun.

Account seçeneği ile devam edin.

Burada dört farklı seçenek karşınıza çıkacak. Satın alma geçmişinize Order history seçeneğinden erişebilirsiniz.

Google Play Store’daki satın alma geçmişinizi öğrenmek için Purchased Apps uygulamasından da yararlanabilirsiniz. Uygulama Google Play Store’da ne kadar para harcadığınızı gösteriyor, yüklediğiniz uygulamaları kategorilere (aksiyon oyunları, araçlar, üretkenlik gibi) ayırabiliyor; ücretli ve ücretsiz uygulama / oyunları gösterebiliyor.

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Uygulama listenizi dışa aktarabiliyor / paylaşabiliyorsunuz. Çoklu hesap desteği bulunmakta. Daha önce satın almış olduğunuz fakat cihazdan kaldırdığınız uygulamaları da listeleyebiliyor. Ücretsiz olan Purchased Apps uygulaması Android 4.1 ve daha güncel işletim sistemi versiyonlarını çalıştıran Android telefonlarla uyumlu.

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