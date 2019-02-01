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iPhone‘da telefon numarasız mesajları engellemek için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. SMS gibi kanallar üzerinden spam mesaj gönderimi her ne kadar yasal olmasa da bu izni sağlamadığımız ve hatta mesaj gönderimlerini iptal ettiğimiz firmaların birçoğu dahi reklam SMS’leri göndermeye devam ediyor. Bu SMS’ler belirli bir telefon numarası değil isim ile atıldığı için bu şekilde gelen SMS’leri engellemek de zorlaşıyor.

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iOS işletim sisteminde mesaj engelleme özelliği var. Bu özellik mesaj göndericisinin telefon numarasına dayalı olarak çalışıyor. Daha önce de belirttiğimiz gibi reklam SMS’leri çoğunlukla numarasız şekilde gönderiliyor. Neyse ki onları da engellemek imkansız değil.

iOS: Telefon Numarasız Mesajları Engellemek

İlk önce geleneksel şekilde engellemeyi deneyebilirsiniz. Engelleme seçeneği basitçe titrerse ancak numara engellenmediyse, numarayı aramanız gerekecek. Messages uygulamasını açın ve spam mesajı görüntüleyin. Üst kısmındaki adına dokunun ve açılan küçük menüden arama seçeneğine dokunun. Bu, numarayı aramayı başlatacak ve böylece numara belirecektir.

Görüşme başlarsa hemen iptal edin. Phone uygulamasını açın ve son aktivitelere göz atın. Spam SMS gönderen numarayı burada göreceksiniz. Sağ kısmındaki bilgi butonunu kullanın. Açılan ekranda aşağı doğru kaydırma yapın ve Block this Caller seçeneğine dokunun. Numara engellenecek ve artık o kaynaktan mesaj almayacaksınız.

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iOS’te bu şekilde engellediğiniz bir numaradan SMS almaya devam ediyorsanız yalnızca o numara için Do not disturb özelliğini kullanabilirsiniz.

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