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Samsung Galaxy Note 8 Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlanma tarihini paylaşacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un Eylül 2017’de kullanıcılarla buluşturduğu üst düzey akıllı telefonu Galaxy Note 8’de 6.3 inç genişlikli 1440p Super AMOLED ekran, 10 nm üretim teknolojili Exynos 8895 Octa yongaseti, 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB / 256 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası, arka yüzde 12 MP + 12 MP çözünürlüklü çift kamera yapılandırması, ön yüzde 8 MP çözünürlüklü selfie kamerası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler yer alıyor.

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Kutusundan Android 7.1.1 Nougat işletim sistemi versiyonuyla çıkan cihaz daha sonra Android 8.0 Oreo güncellemesini almıştı.

Android cephesinde firmalar şu an orta ve üst seviye akıllı telefonlara iki yıl boyunca Android versiyon güncellemesi desteği sunuyor. Sonrasında bir yıl süreyle güvenlik güncellemeleri devam ediyor.

Galaxy Note 8 akıllı telefonla uyumlu Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi için çalışmaların sürdüğü bilgisi var.

Samsung Galaxy Note 8 Android 9.0 Pie Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung Türkiye’nin akıllı telefon ve tabletleriyle ilgili güncelleme bilgilerinin yer aldığı Güncel miyiz? web sitesinde paylaşılan bilgilere bakılırsa SM-N950F model numaralı Galaxy Note 8 akıllı telefon için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi test aşamasında. Güncellemenin 15 Şubat 2019’da dağıtıma sunulması bekleniyor.

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Tabii Android akıllı telefonlar için hazırlanan güncellemelerin bildirimlerinin tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı unutulmamalı. Kullanıcıların sabırlı olmaları ve güncelleme bildirimi için günler – haftalarla ifade edilebilecek süre boyunca beklemeleri gerekebilir. Güncellemenin dağıtımının ertelenmesi de söz konusu olabilir, bu durumlarla daha önce karşılaştık.

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