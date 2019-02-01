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Samsung Galaxy S10, S10E (Lite) ve S10 Pro fiyatları ortaya çıktı. Fiyatlar, Avrupa bölgesini kapsıyor ve dolayısıyla cihazların ülkemizde de nasıl bir fiyata sahip olacağını gösteriyor.

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Samsung Galaxy S10, S10E ve S10 Pro Fiyatları

Samsung Galaxy S10E Fiyatı

Şirketin “giriş seviyesi” S10 modeli hakkında özellikle heyecanlı değilseniz, o zaman telefonun neden iddialı olduğunu bilmiyor olabilirsiniz. Sonuçta Galaxy S10E veya Galaxy S10 Lite olarak adlandırılacak olan cihaz kardeşleri ile aynı yonga setini kullanacak 5.8 inç ekranlı cihazın 749 avro fiyata sahip olması bekleniyor. Bu da vergisiz 4500 lira demek.

Samsung Galaxy S10 Fiyatı

Tek bir özçekim kamerasına sahip olan 6.1 inç ekranlı normal S10, arkada üç kamera taşıyor. 3.300 mAh bataryalı olduğu iddia edilen cihazın başlangıç fiyatı 899 avro olacak. 8 GB / 512 GB’lık versiyonun 1149 avroya kadar çıkabildiği söyleniyor. 5380 lira S10’un vergisiz başlangıç fiyatı olacak.

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Samsung Galaxy S10 Pro Fiyatı

Apple’ın iPhone X için 1000 dolar istemesine yeni yeni alışmaya başlamışken, benzer bir hamle de S10 Pro’dan geliyor. S10 Pro’nun en üst paketli versiyonu 1500 avro fiyata sahip olacak. 1500 avroluk bu versiyonda 12 GB RAM ve 1 TB depolama alanı bulunacak. S10 Pro’nun ayrıca özel bir seramik tasarım ile geldiği söyleniyor. Daha az özellik sunan iPhone XS Max’in aynı fiyata sahip olduğunu belirtelim.

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