Samsung Galaxy S10 ve Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması
|Telefon
|Samsung Galaxy S10
|Huawei Mate 20 Pro
|Boyut
|148.9 x 70.9 x 7.8 mm
|157.8 x 72.3 x 8.6 mm
|Ağırlık
|175 gram
|189 gram
|Ekran boyutu
|6.1 inç Super AMOLED ekran
|6.39 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1440 x 2960 piksel (QHD+)
|1440 x 3120 piksel (538 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 9.0 (Pie)
|Android 9.0 (Pie)
|Depolama alanı
|64 GB
|128 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var (NM kart)
|İşlemci
|Samsung Exynos 9820
|HiSilicon Kirin 980
|AnTuTu puanı
|365.000
|303.400
|Ekran Oranı
|%88
|%87.85
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği
|Üçlü 40 MP + 20 MP + 8 MP arka, 24 MP ön kamera, OIS desteği
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps
|2160p’de 30 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 960 fps
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 5, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm
|USB Type-C
|Su dayanıklılığı
|IP68
|IP68
|Batarya
|3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj
|4200 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h
Huawei Mate 20 Pro mu Samsung Galaxy S10 mu? İşte Sonuç
Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 özellik anlamında epey iddialı cihazlar. Ancak Galaxy S10 rakibinden belirgin oranda daha ucuz. Bu da kendisini cazip kılıyor. Cihaz sadece çentiksiz bir ekranla gelmiyor; aynı zamanda daha hızlı bir çipsete ve ince gövdeye sahip. Ayrıca epey hafif ve dolayısıyla taşıması daha rahat. Mate 20 Pro’da 3.5 mm kulaklık yuvası olmaması önemli bir dezavantaj. Mate 20 Pro sadece kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca ekranı 6.1 yerine 6.4 inç. Yine de daha iyi performansı ve daha taşınabilir yapısıyla Galaxy S10 daha iyi bir seçenek olacaktır.
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