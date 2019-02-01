Samsung Galaxy S10 ve Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Samsung S10

Telefon Samsung Galaxy S10 Huawei Mate 20 Pro Boyut 148.9 x 70.9 x 7.8 mm 157.8 x 72.3 x 8.6 mm Ağırlık 175 gram 189 gram Ekran boyutu 6.1 inç Super AMOLED ekran 6.39 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1440 x 2960 piksel (QHD+) 1440 x 3120 piksel (538 ppi) İşletim sistemi

Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie) Depolama alanı

64 GB 128 GB MicroSD kart Var Var (NM kart) İşlemci Samsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 980 AnTuTu puanı 365.000 303.400 Ekran Oranı

%88 %87.85 RAM 6 GB 6 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Üçlü 40 MP + 20 MP + 8 MP arka, 24 MP ön kamera, OIS desteği Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2160p’de 30 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 960 fps Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 5, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm USB Type-C Su dayanıklılığı

IP68 IP68 Batarya 3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4200 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Huawei Mate 20 Pro mu Samsung Galaxy S10 mu? İşte Sonuç

Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 özellik anlamında epey iddialı cihazlar. Ancak Galaxy S10 rakibinden belirgin oranda daha ucuz. Bu da kendisini cazip kılıyor. Cihaz sadece çentiksiz bir ekranla gelmiyor; aynı zamanda daha hızlı bir çipsete ve ince gövdeye sahip. Ayrıca epey hafif ve dolayısıyla taşıması daha rahat. Mate 20 Pro’da 3.5 mm kulaklık yuvası olmaması önemli bir dezavantaj. Mate 20 Pro sadece kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca ekranı 6.1 yerine 6.4 inç. Yine de daha iyi performansı ve daha taşınabilir yapısıyla Galaxy S10 daha iyi bir seçenek olacaktır.

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