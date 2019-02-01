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Samsung Galaxy S10 ve Huawei Mate 20 Pro Karşılaştırması

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması

Samsung Galaxy Note 9 ve Samsung Galaxy S10 Karşılaştırması
Samsung S10
TelefonSamsung Galaxy S10Huawei Mate 20 Pro
Boyut148.9 x 70.9 x 7.8 mm 157.8 x 72.3 x 8.6 mm
Ağırlık175 gram 189 gram
Ekran boyutu6.1 inç Super AMOLED ekran 6.39 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
1440 x 2960 piksel (QHD+) 1440 x 3120 piksel (538 ppi)
İşletim sistemi
Android 9.0 (Pie) Android 9.0 (Pie)
Depolama alanı
64 GB 128 GB
MicroSD kartVar Var (NM kart)
İşlemciSamsung Exynos 9820 HiSilicon Kirin 980
AnTuTu puanı365.000303.400
Ekran Oranı
%88 %87.85
RAM6 GB 6 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.5 ve f/2.4) arka, 8 MP (f/1.7) ön kamera, OIS desteği Üçlü 40 MP + 20 MP + 8 MP arka, 24 MP ön kamera, OIS desteği
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps 2160p’de 30 fps, 1080p’de 120 fps, 720p 960 fps
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptXBluetooth 5, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm USB Type-C
Su dayanıklılığı
IP68 IP68
Batarya3500 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj 4200 mAh, Hızlı Şarj, Kablosuz Şarj h

Huawei Mate 20 Pro mu Samsung Galaxy S10 mu? İşte Sonuç

Huawei Mate 20 Pro
Huawei Mate 20 Pro

Huawei Mate 20 Pro ve Samsung Galaxy S10 özellik anlamında epey iddialı cihazlar. Ancak Galaxy S10 rakibinden belirgin oranda daha ucuz. Bu da kendisini cazip kılıyor. Cihaz sadece çentiksiz bir ekranla gelmiyor; aynı zamanda daha hızlı bir çipsete ve ince gövdeye sahip. Ayrıca epey hafif ve dolayısıyla taşıması daha rahat. Mate 20 Pro’da 3.5 mm kulaklık yuvası olmaması önemli bir dezavantaj. Mate 20 Pro sadece kamera özellikleri ile öne çıkıyor. Ayrıca ekranı 6.1 yerine 6.4 inç. Yine de daha iyi performansı ve daha taşınabilir yapısıyla Galaxy S10 daha iyi bir seçenek olacaktır.

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