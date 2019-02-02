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Katlanabilir telefonlar listesi ve çıkış tarihleri belli olmaya başladı. Katlanabilir telefonlarla ilk kez karşılaşmıyoruz. Esasında 90’ların ve 2000’lerin hemen her telefonu kapaklıydı. Ancak artık akıllı telefon çağındayız ve bu çağa uygun yeni tasarımlara ihtiyacımız var. Katlanabilir telefonlar şimdilik daha geniş ekranları ile cezbediyor ve genel olarak bir telefondan çok daha iyi bir tablet deneyimi sunuyor. Şimdilik ağırlar ve kalınlar. Ancak tablet ve telefon özelliklerini bir arada isteyenler için en iyi seçenek durumundalar.

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Katlanabilir Telefon Markaları ve Ürünleri

Intel katlanabilir telefon hazırlıyor

Katlanabilir telefonların zayıf noktaları neler?

Katlanabilir telefonlar hakkında duyacağınız en büyük şikayet, muhtemelen onların plastik ekranları olacak. iPod’ların cebinizde nasıl çizildiğini hatırlatıyor musunuz? Evet, plastik ekranlı katlanabilir telefonlar da aynı problemi yaşayacak. Bu telefonlar katlanabilir olduğundan, ekran koruyucusu bulma konusunda da çok fazla şansınız olmayacak.

Ancak ekran, katlanabilir bir telefonun tek kırılgan kısmı değil. Üreticiler, günde yüzlerce kez bükülebilecek bir malzeme elde etmek için sert metal veya plastik telefon kılıflarından uzaklaşmak zorunda kalacaklar. Bu katlanabilir telefonlardaki menteşeler cihazın belki de en zayıf noktası olacak (kapaklı telefonlar için de öyleydi). Çünkü menteşeler çoğunlukla plastik ve hafif metallerden yapılırlar. Bu cihazlardaki OLED ekranlar da sorun olacak çünkü OLED’ler zaman “yanma” tehlikesiyle karşı karşıyalar (TV’ler gibi).

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İşte bilinen tüm katlanabilir telefonlar, fiyatları ve bilgileri:

Royole FlexPai şu anda satın alınabilir tek ürün; 1.318 dolardan satılıyor.

FlexPai şu anda satın alınabilir tek ürün; 1.318 dolardan satılıyor. Samsung , 20 Şubat’ta Galaxy F’nin çıkış tarihini ve fiyatını açıklayacak.

, 20 Şubat’ta Galaxy F’nin çıkış tarihini ve fiyatını açıklayacak. Huawei , 5G’li katlanabilir telefonlarını 25 Şubat’ta MWC’de göstermeye hazırlanıyor.

, 5G’li katlanabilir telefonlarını 25 Şubat’ta MWC’de göstermeye hazırlanıyor. Motorola RAZR 4 hakkında pek bir şey paylaşılmadı. Cihazın MWC’de gösterileceği konusunda söylentiler var, ancak Motorola MWC’nin sayfasına dahil edilmedi.

RAZR 4 hakkında pek bir şey paylaşılmadı. Cihazın MWC’de gösterileceği konusunda söylentiler var, ancak Motorola MWC’nin sayfasına dahil edilmedi. Oppo , 25 Şubat’ta MWC’de bir katlanabilir telefon gösterebilir.

Xiaomi, bu haftanın başlarında katlanabilir telefonu için bir video yayınladı.

, 25 Şubat’ta MWC’de bir katlanabilir telefon gösterebilir. Xiaomi, bu haftanın başlarında katlanabilir telefonu için bir video yayınladı. Sony , katlanabilir bir telefon hazırlıyor olabilir; buna dair bazı konsept görüntüler var.

, katlanabilir bir telefon hazırlıyor olabilir; buna dair bazı konsept görüntüler var. LG yakın zamanda katlanabilir katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulundu.

yakın zamanda katlanabilir katlanabilir bir telefon için patent başvurusunda bulundu. Apple son zamanlarda bir katlanabilir telefon ve bir de rulo gibi dönen bir telefon için patent aldı.

Pil ömrü, yazılım uyumluluğu, devre ve kullanım kolaylığı da bu telefonlar için engel teşkil edecek. Ancak bazı insanlar bu küçük sorunlar için fazla endişelenmeyebilir ve katlanabilir telefonlar tüketici dostu bir fiyata ulaşmadan çok önce bu tür sorunlar ortadan kalkabilir. 2019‘da alabileceğiniz hemen her katlanabilir telefon muhtemelen kırılgan, tıknaz, soluk ve çok pahalı olacak. Tıpkı 1. nesil iPad’ler gibi düşünebilirsiniz. Ancak rekabet ve teknoloji ilerledikçe bu cihazlar da daha iyi hale gelecektir.

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