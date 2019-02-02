Huawei Mate 20 Lite ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Oppo RX17 Neo ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Oppo RX17 Neo
|Huawei Mate 20 Lite
|Boyut
|158.3 x 75.5 x 7.4 mm
|158.3 x 75.3 x 7.6 mm
|Ağırlık
|156 gram
|172 gram
|Ekran boyutu
|6.41 inç
Super AMOLED ekran
|6.3 inç
IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2340
(402 ppi)
|1080 x 2340
(409 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|128 GB
|64 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|Kirin 710
|AnTuTu puanı
|144.600
|136.600
|Ekran Oranı
|%84.4
|%81.7
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/1.75) arka, 2 MP (f/2.4) 25 MP (f/2.0) ön kamera
|Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok
|1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|microUSB, 3.5 mm
|USB Type-C, 3.5mm
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3600 mAh
|3750 mAh, Hızlı Şarj
Oppo RX17 Neo mu Huawei Mate 20 Lite mı? İşte Sonuç
Öncelikle Huawei Mate 20 Lite ile başlayalım. Cihazın hızlı şarj desteklemesi, biraz daha uygun fiyatlı olması ve bir miktar daha yüksek batarya kapasitesine sahip olması dışında Oppo RX17 Neo’ya kıyasla bir avantajı yok. Diğer taraftan RX17 Neo Bluetooth 4.2 yerine 5.0 desteği, daha iyi kamera özellikleri ve tüy gibi hafif gövde yapısı ile dikkat çekiyor.
Cihaz aynı zamanda 6.3 inç yerine 6.41 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ancak ekran – gövde oranı daha yüksek olduğundan Mate 20 Lite ile aynı boy uzunluğunu paylaşıyor. Piyasaya henüz yeni giriş yaptığında ilerleyen aylarda fiyatı daha da aşağı çekilecektir. Bizce kazanan RX17 Neo oluyor.
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