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Oppo RX17 Neo ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

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Huawei Mate 20 Lite ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo RX17 Neo ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

Oppo RX17 Neo
Oppo RX17 Neo
TelefonOppo RX17 NeoHuawei Mate 20 Lite
Boyut158.3 x 75.5 x 7.4 mm158.3 x 75.3 x 7.6 mm
Ağırlık156 gram172 gram
Ekran boyutu6.41 inç
Super AMOLED ekran		6.3 inç
IPS ekran
Ekran çözünürlüğü1080 x 2340
(402 ppi) 		1080 x 2340
(409 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
128 GB64 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSnapdragon 660Kirin 710
AnTuTu puanı144.600136.600
Ekran Oranı
%84.4%81.7
RAM4 GB 4 GB
KameraÇift 16 MP (f/1.75) arka, 2 MP (f/2.4) 25 MP (f/2.0) ön kameraÇift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX
YuvalarmicroUSB, 3.5 mmUSB Type-C, 3.5mm
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3600 mAh 3750 mAh, Hızlı Şarj

Oppo RX17 Neo mu Huawei Mate 20 Lite mı? İşte Sonuç

Oppo RX17 Neo mı Huawei Mate 20 Lite mu? İşte Sonuç
Huawei Mate 20 Lite

Öncelikle Huawei Mate 20 Lite ile başlayalım. Cihazın hızlı şarj desteklemesi, biraz daha uygun fiyatlı olması ve bir miktar daha yüksek batarya kapasitesine sahip olması dışında Oppo RX17 Neo’ya kıyasla bir avantajı yok. Diğer taraftan RX17 Neo Bluetooth 4.2 yerine 5.0 desteği, daha iyi kamera özellikleri ve tüy gibi hafif gövde yapısı ile dikkat çekiyor.

Cihaz aynı zamanda 6.3 inç yerine 6.41 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ancak ekran – gövde oranı daha yüksek olduğundan Mate 20 Lite ile aynı boy uzunluğunu paylaşıyor. Piyasaya henüz yeni giriş yaptığında ilerleyen aylarda fiyatı daha da aşağı çekilecektir. Bizce kazanan RX17 Neo oluyor.

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