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Huawei Mate 20 Lite ve Oppo RX17 Neo karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo RX17 Neo ve Huawei Mate 20 Lite Karşılaştırması

Oppo RX17 Neo

Telefon Oppo RX17 Neo Huawei Mate 20 Lite Boyut 158.3 x 75.5 x 7.4 mm 158.3 x 75.3 x 7.6 mm Ağırlık 156 gram 172 gram Ekran boyutu 6.41 inç

Super AMOLED ekran 6.3 inç

IPS ekran Ekran çözünürlüğü 1080 x 2340

(402 ppi) 1080 x 2340

(409 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

128 GB 64 GB MicroSD kart Var Var İşlemci Snapdragon 660 Kirin 710 AnTuTu puanı 144.600 136.600 Ekran Oranı

%84.4 %81.7 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 16 MP (f/1.75) arka, 2 MP (f/2.4) 25 MP (f/2.0) ön kamera Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 60 fps, 1080p’de 240 fps, 720p’de 960fps, OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar microUSB, 3.5 mm USB Type-C, 3.5mm Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3600 mAh 3750 mAh, Hızlı Şarj

Oppo RX17 Neo mu Huawei Mate 20 Lite mı? İşte Sonuç

Huawei Mate 20 Lite

Öncelikle Huawei Mate 20 Lite ile başlayalım. Cihazın hızlı şarj desteklemesi, biraz daha uygun fiyatlı olması ve bir miktar daha yüksek batarya kapasitesine sahip olması dışında Oppo RX17 Neo’ya kıyasla bir avantajı yok. Diğer taraftan RX17 Neo Bluetooth 4.2 yerine 5.0 desteği, daha iyi kamera özellikleri ve tüy gibi hafif gövde yapısı ile dikkat çekiyor.

Cihaz aynı zamanda 6.3 inç yerine 6.41 inç büyüklüğünde bir ekrana sahip ancak ekran – gövde oranı daha yüksek olduğundan Mate 20 Lite ile aynı boy uzunluğunu paylaşıyor. Piyasaya henüz yeni giriş yaptığında ilerleyen aylarda fiyatı daha da aşağı çekilecektir. Bizce kazanan RX17 Neo oluyor.

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