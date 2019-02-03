REKLAMLAR

Android işletim sistemli akıllı telefonlarda Google Play Store 921 hatası ve bu sorunun çözümü için neler yapabileceğinize değineceğiz. Android’li akıllı telefonunuza uygulama yüklemek ya da uygulamaları güncellemek üzere Google Play mağazasını ziyaret ettiğinizde 921 hata kodlu bir mesajla karşı karşıya kalabilirsiniz.

REKLAMLAR

Hata mesajını aşmak ve Android’li akıllı telefonunuzda Google Play Store’dan tekrar yararlanmak için ele alacağımız çözüm yöntemini deneyebilirsiniz.

Android: Google Play Store 921 Hatası ve Çözümü

Android’li akıllı telefonunuzda Google Play Store Error 921 sorununu çözmek için:

REKLAMLAR





Settings – Apps menüsüne gidin ve Google Play Store’un önbelleğini temizleyin. Ardından Google Play uygulama mağazasından uygulama indirmeyi deneyin.

menüsüne gidin ve Google Play Store’un temizleyin. Ardından Google Play uygulama mağazasından uygulama indirmeyi deneyin. İlk aşama işe yaramazsa aynı menüye tekrar gidin ve bu kez Google Play Store’un verilerini temizleyin. İşlemin daha önce yaptığınız ayarları sileceğini hatırlatalım.

temizleyin. İşlemin daha önce yaptığınız ayarları sileceğini hatırlatalım. Ayrıca Android’li akıllı telefonunuzda Google hesabınızı kaldırıp akıllı telefonu yeniden başlattıktan sonra Google hesabınızla tekrar oturum açmayı da deneyebilirsiniz.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.