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iOS‘li cihazlarda kurulu olan Chrome’a arama motoru eklemek için izlenmesi gereken aşamalara bakacağız. Google Chrome masaüstü platformlarda en çok tercih edilen web tarayıcısı konumunda. Chrome’un masaüstü versiyonunda tarayıcıya yeni bir arama motoru ekleme imkanı var.

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Chrome’un elbette Android ve iOS uyumlu versiyonları da mevcut. Chrome’un iOS versiyonunda son dönemde yapılan güncellemeye dek arama motoru ekleme seçeneği bulunmuyordu ama neyse ki bu eksik giderilmiş durumda. iOS uyumlu Chrome’a arama motoru eklemek oldukça kolay.

iOS: Chrome’a Arama Motoru Eklemek

Chrome’un ayarlarının yer aldığı menüden tarayıcıda tanımlı olan arama motorları görüntülenebiliyor. iPhone ya da iPad’inizdeki Chrome’u çalıştırın, sağ alt kısımdaki menü butonuna dokunun ve Settings‘e girin.

Settings ekranında Search Engine bölümü var. Burada Google, Yahoo, Bing, Ask ve AOL arama motorlarının tarayıcıda tanımlı olduğunu göreceksiniz.

Burada listelenmeyen bir arama motorunu kullanmak istiyorsanız Chrome’da yeni bir sekme açın ve kullanmak istediğiniz arama motorunun web sitesini ziyaret edin. Dilediğiniz bir şey için arama yapın. Sonuç sayfasının yüklenmesini bekleyin. Tamamlanınca Chrome’un Settings menüsündeki Search Engine seçeneğine dönün.

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En alt kısımda kullanmış olduğunuz arama motorunun belirdiğini göreceksiniz. O arama motorunu varsayılan arama motoru olarak ayarlayabileceksiniz.

Bu seçeneği göremiyorsanız Google Chrome’un güncel versiyonunu kullandığınızdan emin olun. Duruma bakılırsa bu özellik tarayıcının 72. versiyonunda yer alıyor. Chrome’un hangi versiyonunun yüklü olduğunu App Store’dan kontrol edebilirsiniz.

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