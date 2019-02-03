REKLAMLAR

Güvenlik firması Trend Micro, Google Play Store’da 29 Malware İçeren Android kamera uygulaması tespit etti. Bu uygulamalar kullanıcılara fotoğraflarda daha güzel görünmeyi vaat eden ya da filtreler içeren araçlar olarak sunuluyor. Asya bölgesinde popüler olan uygulamalar selfie’leri iyileştirme ve fotoğrafları optimize etme iddiasında.

REKLAMLAR

Beauty Camera, Pro Beauty Camera ve Horizontal Beauty adlı uygulamalarda kamera arayüzünde tam ekran reklam beliriyor. Reklamlardan birisine dokunulduğunda yetişkinlere uygun içerikte çevrimiçi oynatıcı indiriliyor ve bu oynatıcı kullanıcı ödeme yapmayı kabul etse dahi çalışmıyor.

Malware İçeren Android Kamera Uygulamaları Google Play Store’dan Kaldırıldı

Uygulamalardan bir kısmı kullanıcıların kişisel bilgilerini elde etme üzerine hazırlanmış. Kullanıcılar ‘kazanan’ ilan ediliyor ve ödülü almak isteyen kullanıcıdan bazı kişisel bilgiler isteniyor.

Filtre içeren uygulamalarda kullanıcının selfie’sine filtre eklenip final hali sunulmuyor, fotoğraf uygulamanın sunucusuna yükleniyor. Kullanıcının karşısına ise dokuz farklı dilde hazırlanmış sahte bir güncelleme ekranı geliyor. Sunucuya yüklenen uygulama ise muhtemelen sahte sosyal ağ hesaplarında kullanılmak üzere saklanıyor.

REKLAMLAR

Uygulamaların cihazlardan kaldırılmaları kısayolları gizlendiği için zorlaştırılmış durumda. Neyse ki Google malware içeren bu sahte kamera uygulamalarını uygulama mağazasından kaldırdı. Gelecekte bu tür malware’lerden uzak durmak için Trend Micro kullanıcılara mağazada uygulama hakkında yapılan yorumları okumalarını tavsiye ediyor. Bir uygulama için ekran görüntüsündeki gibi yorumlar varsa uygulamayı cihaza yüklememenizde fayda var.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.