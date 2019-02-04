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2019’un en iyi oyun telefonları listesi bugün satın alabileceğiniz en başarılı oyun telefonları hakkında size bilgiler verecek. Özellikle Android işletim sistemi, Google Play mağazası sayesinde mobil oyunlar için en büyük merkez haline gelmiş durumda. Dünya çapında telefonlarda en çok kullanılan işletim sistemi olarak, biz de buna uygun en iyi oyun telefonları hangileri listelemek istedik.

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2019’un En İyi Oyun Telefonları

Bugün 3D oyunlar, VR ve artırılmış gerçeklik oyunları mobil oyunların ve dolayısıyla birinci sınıf oyun telefonlarının tanımını değiştirdi. Yüksek kaliteli bir telefona sahipseniz, büyük olasılıkla telefonda birinci sınıf oyun deneyimi yaşayabilirsiniz, çünkü amiral gemisi cep telefonları çoğu zaman oyun emülatörlerini çalıştırmada da oldukça etkilidir.

Ancak cihazınız aşağıda belirtilen telefonlardan biri değilse, Android’de sahip olabileceğiniz en iyi oyun telefonu değil demektir. Çünkü özellikle oyun amaçlı tasarlanmış telefonlar var. Bazı oyun telefonlarına yakından bakalım ve onları neyin en iyi yaptığını görelim, böylece bir sonraki telefonunuzu satın alırken bu faktörleri göz önünde bulundurabilirsiniz.

Razer Phone 2

Ekran boyutu: 5.7 inç | Çözünürlük: 1440 x 2560 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 8 GB | Depolama: 64 GB | Pil: 4000 mAh | Arka kamera: 12 MP | Ön kamera: 8 MP

Süper hızlı Qualcomm Snapdragon 845 işlemci ve 120Hz yenileme hızı ile Razer Phone 2, şüphesiz yalnızca oyun oynamak için tasarlanmış bir makine. Android üzerinde çalışan bu sıra dışı güçlü cep telefonu için başka kullanım alanları da olmasına rağmen, eğer oyun sizin için birinci öncelikse Razer Phone 2 en iyi seçeneklerden biri.

Samsung Galaxy Note 9

Ekran boyutu: 6.4-inç | Çözünürlük: 2960 × 1440 | CPU: Snapdragon 845 / Exynos 9810 | RAM: 6 / 8 GB | Depolama: 128 / 512GB (SD ile 1 TB’a kadar) | Batarya: 4,000 mAh | Arka kamera: Çift 12 MP | Ön kamera: 8 MP

Galaxy Note 9 sadece bir Samsung amiral gemisi cihazı değil, aynı zamanda en iyi oyun telefonu değilse bile en iyilerinden biri. Note 9, Android ile çalışan piyasadaki en iyi oyun telefonlarından biridir. 6.4 inç göz kamaştırıcı ekranı, 4.000 mAh bataryası ve Swift uygulama özelliği sayesinde oyun meraklılarının her zaman aklında olan bir seçenek.

Xiaomi Black Shark

Ekran Boyutu: 5.99 inç | Çözünürlük: 2160 x 1080 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 / 8 GB | Depolama: 64 / 128 GB| Batarya: 4000 mAh | Arka Kamera: 20 MP | Ön Kamera: 20 MP

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Xiaomi Black Shark, bir oyun cihazı gibi görünmek ve çalışmak için tasarlanmış bir telefon. PC benzeri sıvı soğutma sistemi gibi entegre özellikleri sayesinde Black Shark size yalnızca en iyi oyun deneyimini yaşatıyor. Telefon yalnızca oyun oynamayı düşünen insanlara hitap edecek şekilde özel olarak tasarlanmış. Tüm özellikler arasında “Shark Key” düğmesi en muhteşem olanıdır, Android cihazınızın performansını yalnızca bir dokunuşla yükseltir (Bilim kurgu filmlerinde olduğu gibi).

Sony Xperia XZ2

Ekran boyutu: 5.7-inç | Çözünürlük: 1080 x 2160 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 4 GB | Bellek: 64 GB + microSDXC | Batarya: 3,18 0mAh | Arka kamera: 19 MP | Ön kamera: 5 MP

PlayStation sahibi Sony’nin oyun endüstrisindeki yeteneğini tartışmamıza gerek yok. Xperia XZ2, bazı ilgi çekici sebeplerden dolayı en iyi oyun telefonları listesinde olmayı hak ediyor. 5.7 inçlik ekranı tüm Android oyun telefonları arasında en büyüğü olmasa da, “Dinamik Titreşim Sistemi” ve iki ön hoparlörü mobil oyun deneyiminizi çok daha eğlenceli bir hale getiriyor. Cihazın bunun gibi ilgi çekici özellikleri elinizin altında taşınabilir bir konsol varmış hissiyatı veriyor. Bununla birlikte Xperia XZ2, çoğu cihazda olmayan HDR bir ekrana sahip ve microSDXC desteği sayesinde hafızası 400 GB’a kadar genişletilebiliyor.

Xiaomi Pocophone F1

Xiaomi Pocophone F1

Ekran boyutu: 6.18-inç | Çözünürlük: 1080 x 2246 | CPU: Snapdragon 845 | RAM: 6 GB | Bellek: 64 GB| Batarya: 4000 mAh| Arka kamera: 12 MP | Ön kamera: 20 MP

Pocophone F1 şüphesiz tüm zamanların en iyi oyun telefonları arasında. Fiyatı göz önüne alındığında belki de en iyisi olabilir. Cihaz bir telefondan beklenen hemen her şeye sahip: Devasa batarya, devasa ekran, devasa güçlü çipset. Cihaz bununla kalmıyor ve 6 GB gibi cömert bir RAM kapasitesi ile geliyor. Üstüne üstlük tüm bunları 3000 TL fiyat seviyesinden sunuyor. Listedeki diğer cihazlar gibi havalı gamepad’lere sahip olmasa da bir benzerlerini internetten satın alarak F1’i tam bir oyun telefonu haline getirebilirsiniz.

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