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Çin’in siber güvenlik görevlileri Perşembe günü yaptıkları açıklamada, ülkenin internet üzerindeki kontrolünü artırmaya yönelik çabaları neticesinde, içlerinde teknoloji devi ve PUBG yayıncısı Tencent’in bir oyunun da bulunduğu 7.800 oyunu mobil marketlerden kaldırdı. Bunların hemen hepsinin “kötü niyetli” mobil uygulamalar oldukları belirtildi.

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Çin Bilgi Çaldığını Tespit Ettiği 7.800 Uygulamayı Sildi

Çin Siber İdaresi (CAC) yaptığı açıklamada, telekom operatörlerinin, kullanıcılardan fazla ücret alan ve bunun yanı sıra onların bilgilerini de çalan 7.873 uygulamayı silmelerini bildirdiğini söyledi.

Ajans, kampanyayı Eylül ayında “kullanıcıların haklarını ihlal eden kötü amaçlı mobil uygulamaları” hedeflemek amacıyla diğer Çin hükümet bakanlarıyla başlattığını açıkladı.

Ajans tarafından hedeflenen uygulamalar arasında iDreamSky Technology Holdings Ltd tarafından geliştirilen ve Tencent tarafından dağıtılan “Fruit Ninja“nın Çinli versiyonu da bulunuyor.

Ajans, oyunun, kullanıcılarını istenmeyen ücretli hizmetlere kaydolmaya zorladığını belirtti. Diğer firmalar tarafından geliştirilen ve yayınlanan “Bathroom Goddess” ve “Naughty Housemaid” gibi diğer oyunların, bilgi hırsızlığı, spam ve zorla veri indirme gibi “çevrimiçi holigan faaliyetleri” gerçekleştirdiği bildirildi.

Tencent ve iDreamSky, konuyla ilgili açıklama isteklerine dönüş yapmadı. REKLAMLAR

Dünyanın en büyük oyun pazarı olan Çin, yetkililerin neredeyse yeni oyun yayımlanmasını engellediği geçen yıldan bu yana sıkı bir inceleme altında bulunuyor. Şimdi yeni uygulamalar yayımlanmaya başladı ancak Tencent ve NetEase henüz bundan faydalanamadı.

İnternetin siyasi kontrolü de, iktidardaki Komünist Parti lideri Cumhurbaşkanı Xi Jinping’in sosyal medyadaki muhalefeti bastırma çabaları neticesinde son zamanlarda sıkılaşmış durumda.

CAC, Çarşamba günü yaptığı açıklamada 7 milyondan fazla çevrimiçi bilginin yanı sıra 9.382 mobil uygulamanın silindiğini açıkladı. Aynı zamanda Tencent’in bir haber uygulamasını “kaba ve kültürsüz” bilgiler yaydığı gerekçesiyle kaldırdığını söyledi.

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