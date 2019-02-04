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Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

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Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Oppo AX7
Telefon Huawei P20 LiteOppo AX7
Boyut148.6 x 71.2 x 7.4 mm155 x 75.4 x 8.1 mm
Ağırlık145 gram168 gram
Ekran boyutu5.84 inç IPS ekran6.2 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2240 piksel (407 ppi)1520 x 720 piksel (271 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.0 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciHiSilicon Kirin 659Snapdragon 450
AnTuTu puanı88.00073.460
Ekran Oranı
%80.5%81.6
RAM4 GB3 GB
KameraÇift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) önÇift 13 MP (f2.2) + 2 MP (f2.4) arka, 16 MP (f2.0) ön kamera
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok1080p’de 30fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 4.2Bluetooth 4.2
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm varmicroUSB, 3.5 mm var
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3000 mAh4320 mAh

Oppo AX7 mi Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
Huawei P20 Lite

Oppo AX7 piyasaya yeni giriş yaptığından Huawei P20 Lite’dan şu an daha pahalı. Buna karşın P20 Lite ile neredeyse aynı performansa sahip bir çipsetle ve 6.2 inç gibi ondan çok daha büyük bir ekranla geliyor. Cihaz aynı zamanda 3000 mAh yerine 4320 mAh gibi bugün amiral gemisi telefonlarda dahi göremediğimiz bir pil kapasitesi sunuyor. Düşük güç harcayan işlemcisi ve düşük çözünürlüğü düşünüldüğünde en az iki günlük kullanım sunacaktır. Oppo AX7’nin göze çarpan daha zayıf noktaları arasında 23 gram kadar daha ağır olması, 4 yerine 3 GB RAM’i ve 7.4 mm yerine 8.1 mm ile daha kalın gövdesi var.

Ağırlık, çözünürlük ve taşınabilirlik tarafında endişeleriniz yoksa Oppo AX7 daha iyi bir satın alma olarak görünüyor. Huawei P20 Lite hala iyi bir cihaz ancak bataryası ve ekran boyutu rakibine göre oldukça küçük.

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