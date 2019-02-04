Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Huawei P20 Lite
|Oppo AX7
|Boyut
|148.6 x 71.2 x 7.4 mm
|155 x 75.4 x 8.1 mm
|Ağırlık
|145 gram
|168 gram
|Ekran boyutu
|5.84 inç IPS ekran
|6.2 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|1520 x 720 piksel (271 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.0 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|HiSilicon Kirin 659
|Snapdragon 450
|AnTuTu puanı
|88.000
|73.460
|Ekran Oranı
|%80.5
|%81.6
|RAM
|4 GB
|3 GB
|Kamera
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Çift 13 MP (f2.2) + 2 MP (f2.4) arka, 16 MP (f2.0) ön kamera
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok
|1080p’de 30fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 4.2
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm var
|microUSB, 3.5 mm var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3000 mAh
|4320 mAh
Oppo AX7 mi Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç
Oppo AX7 piyasaya yeni giriş yaptığından Huawei P20 Lite’dan şu an daha pahalı. Buna karşın P20 Lite ile neredeyse aynı performansa sahip bir çipsetle ve 6.2 inç gibi ondan çok daha büyük bir ekranla geliyor. Cihaz aynı zamanda 3000 mAh yerine 4320 mAh gibi bugün amiral gemisi telefonlarda dahi göremediğimiz bir pil kapasitesi sunuyor. Düşük güç harcayan işlemcisi ve düşük çözünürlüğü düşünüldüğünde en az iki günlük kullanım sunacaktır. Oppo AX7’nin göze çarpan daha zayıf noktaları arasında 23 gram kadar daha ağır olması, 4 yerine 3 GB RAM’i ve 7.4 mm yerine 8.1 mm ile daha kalın gövdesi var.
Ağırlık, çözünürlük ve taşınabilirlik tarafında endişeleriniz yoksa Oppo AX7 daha iyi bir satın alma olarak görünüyor. Huawei P20 Lite hala iyi bir cihaz ancak bataryası ve ekran boyutu rakibine göre oldukça küçük.
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