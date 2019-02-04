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Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite karşılaştırması merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip ancak özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo AX7 ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

Oppo AX7

Telefon Huawei P20 Lite Oppo AX7 Boyut 148.6 x 71.2 x 7.4 mm 155 x 75.4 x 8.1 mm Ağırlık 145 gram 168 gram Ekran boyutu 5.84 inç IPS ekran 6.2 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2240 piksel (407 ppi) 1520 x 720 piksel (271 ppi) İşletim sistemi

Android 8.0 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci HiSilicon Kirin 659 Snapdragon 450 AnTuTu puanı 88.000 73.460 Ekran Oranı

%80.5 %81.6 RAM 4 GB 3 GB Kamera Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Çift 13 MP (f2.2) + 2 MP (f2.4) arka, 16 MP (f2.0) ön kamera Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok 1080p’de 30fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 4.2 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm var microUSB, 3.5 mm var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3000 mAh 4320 mAh

Oppo AX7 mi Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Huawei P20 Lite

Oppo AX7 piyasaya yeni giriş yaptığından Huawei P20 Lite’dan şu an daha pahalı. Buna karşın P20 Lite ile neredeyse aynı performansa sahip bir çipsetle ve 6.2 inç gibi ondan çok daha büyük bir ekranla geliyor. Cihaz aynı zamanda 3000 mAh yerine 4320 mAh gibi bugün amiral gemisi telefonlarda dahi göremediğimiz bir pil kapasitesi sunuyor. Düşük güç harcayan işlemcisi ve düşük çözünürlüğü düşünüldüğünde en az iki günlük kullanım sunacaktır. Oppo AX7’nin göze çarpan daha zayıf noktaları arasında 23 gram kadar daha ağır olması, 4 yerine 3 GB RAM’i ve 7.4 mm yerine 8.1 mm ile daha kalın gövdesi var.

Ağırlık, çözünürlük ve taşınabilirlik tarafında endişeleriniz yoksa Oppo AX7 daha iyi bir satın alma olarak görünüyor. Huawei P20 Lite hala iyi bir cihaz ancak bataryası ve ekran boyutu rakibine göre oldukça küçük.

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