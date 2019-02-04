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Oppo RX17 Pro ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

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Huawei P20 Pro ve Oppo RX17 Pro karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo RX17 Pro ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması

Oppo RX17 Pro ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
Oppo RX17 Pro
TelefonOppo RX17 ProHuawei P20 Pro
Boyut157.6 x 74.6 x 7.9 mm155 x 73.9 x 7.8 mm
Ağırlık183 gram180 gram
Ekran boyutu6.4 inç
AMOLED ekran		6.1 inç
AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü1080 x 2340
(402 ppi) 		1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
128 GB128 GB
MicroSD kartVarVar
İşlemciSnapdragon 660HiSilicon Kirin 970
AnTuTu puanı168.200211.100
Ekran Oranı
%85,5%82
RAM6 GB6 GB
KameraÜçlü 12 MP (f/1.5), 20 MP (f/2.6), 0.432 MP TOF 3D (f1.14) arka, 25 MP (f/2.0) ön kameraÜçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30 fps, OIS var2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps, OIS var
Bluetooth sürümüBluetooth 5Bluetooth 4.2
YuvalarType-C, 3.5 mm yokType-C, 3.5 mm yok
Su dayanıklılığı
YokIP67
Batarya3700 mAh, SuperVOOC hızlı şarj4000 mAh

Oppo RX17 Pro mu Huawei P20 Pro mu? İşte Sonuç

Cihazlar şu anda aynı fiyatlandırmalara sahip. Ancak RX17 Pro pazara yeni giriş yaptığından ilerleyen zamanlarda olması gereken seviyeye yaklaşacaktır. Mevcut fiyatlarla bakıldığında RX17 Pro daha zayıf bir çipset, daha küçük batarya ve biraz daha zayıf kamera özellikleriyle gelmesine rağmen P20 Pro ile aynı seviyeden satışa sunuluyor. Cihazın yonga seti her ne kadar P20 Pro kadar hızlı olmasa da orta-üst seviye performans verdiği söylenebilir.

Oppo RX17 Pro ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
Huawei P20 Pro

Cihaz P20 Pro’nun sunmadığı bir özelliğe de sahip: TOF 3D kamera. TOF 3D kamera nesneler hakkında derin 3 boyutlu görüntüler elde etmeye yarıyor; henüz yeni bir teknoloji. Şu an en çok fotoğraflarda derinlik algılama için kullanılıyor. Oppo RX17 Pro’nun diğer dikkat çeken özellikleri arasında ise 10 dakikada %40 dolum yapan SuperVOOC hızlı şarj, %85,5 ekran – gövde oranı ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. Oyun oynamak birinci önceliğiniz ise P20 Pro, en P20 Pro kadar kompakt ancak aynı zamanda daha büyük ekranlı bir cihaz içinse RX17 Pro’yu tercih edebilirsiniz.

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