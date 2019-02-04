Huawei P20 Pro ve Oppo RX17 Pro karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariye birbirlerinin alternatifi konumundalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Oppo RX17 Pro ve Huawei P20 Pro Karşılaştırması
|Telefon
|Oppo RX17 Pro
|Huawei P20 Pro
|Boyut
|157.6 x 74.6 x 7.9 mm
|155 x 73.9 x 7.8 mm
|Ağırlık
|183 gram
|180 gram
|Ekran boyutu
|6.4 inç
AMOLED ekran
|6.1 inç
AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2340
(402 ppi)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|128 GB
|128 GB
|MicroSD kart
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|HiSilicon Kirin 970
|AnTuTu puanı
|168.200
|211.100
|Ekran Oranı
|%85,5
|%82
|RAM
|6 GB
|6 GB
|Kamera
|Üçlü 12 MP (f/1.5), 20 MP (f/2.6), 0.432 MP TOF 3D (f1.14) arka, 25 MP (f/2.0) ön kamera
|Üçlü 40 MP (f/1.8), 20 MP (f/1.6) ve 8 MP (f/2.4) arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30 fps, OIS var
|2160p’de 30fps, 1080p’de 60fps, 720p’de 960fps, OIS var
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5
|Bluetooth 4.2
|Yuvalar
|Type-C, 3.5 mm yok
|Type-C, 3.5 mm yok
|Su dayanıklılığı
|Yok
|IP67
|Batarya
|3700 mAh, SuperVOOC hızlı şarj
|4000 mAh
Oppo RX17 Pro mu Huawei P20 Pro mu? İşte Sonuç
Cihazlar şu anda aynı fiyatlandırmalara sahip. Ancak RX17 Pro pazara yeni giriş yaptığından ilerleyen zamanlarda olması gereken seviyeye yaklaşacaktır. Mevcut fiyatlarla bakıldığında RX17 Pro daha zayıf bir çipset, daha küçük batarya ve biraz daha zayıf kamera özellikleriyle gelmesine rağmen P20 Pro ile aynı seviyeden satışa sunuluyor. Cihazın yonga seti her ne kadar P20 Pro kadar hızlı olmasa da orta-üst seviye performans verdiği söylenebilir.
Cihaz P20 Pro’nun sunmadığı bir özelliğe de sahip: TOF 3D kamera. TOF 3D kamera nesneler hakkında derin 3 boyutlu görüntüler elde etmeye yarıyor; henüz yeni bir teknoloji. Şu an en çok fotoğraflarda derinlik algılama için kullanılıyor. Oppo RX17 Pro’nun diğer dikkat çeken özellikleri arasında ise 10 dakikada %40 dolum yapan SuperVOOC hızlı şarj, %85,5 ekran – gövde oranı ve Bluetooth 5.0 bulunuyor. Oyun oynamak birinci önceliğiniz ise P20 Pro, en P20 Pro kadar kompakt ancak aynı zamanda daha büyük ekranlı bir cihaz içinse RX17 Pro’yu tercih edebilirsiniz.
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