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Bu gece Türkiye saatiyle 02:30’da gerçekleşen Super Bowl LIII’de (53), New England Patriots, Los Angeles Rams takımıyla bir karşılaşma yaptı. Dünyanın en büyük spor müsabakası olarak bilinen Super Bowl ile ilgili bir süre önce yapay zeka motoru Cortana’nın tahminlerine rastlamıştık. Maç artık sonuçlandı ve görünüşe bakılırsa Cortana bir kez daha önemli bir maçın sonucunu doğru bildi. Cortana tüm sezon maçlarını %65’le doğru bilme oranına sahipi.

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Yapay Zeka Super Bowl Sonucunu Doğru Tahmin Etti

Super Bowl’un dünya çapındaki popülerliği biliniyor. Maç, bahis anlamında da büyük ilgi görüyor. Her yıl olduğu gibi bu yıl da milyarlarca dolar oyuna yatırıldı. Peki Super Bowl’un kazananını önceden seçmeye yardımcı olabilecek güvenilir bir tahmin aracı var mı? Aslında evet: Microsoft’un Cortana yapay zeka motoru bu işte korkutucu derecede iyi. Cortana, 2014 Dünya Kupası müsabakalarında art arda 14 maçın kazananını doğru bilmesiyle ünlenmişti.

Bu yıl normal sezonda Cortana, Amerikan futbolu maç sonuçlarını %65 oranında doğrulukla bildi. Merak ediyorsanız söyleyelim, diğer sanal asistanların çoğu bu final karşılaşmasının sonucunu analiz etmekte kesinlikle yararsızdı. Google Asistan, Ram’lerı destekledi ancak bunu aslında verileri değerlendirdiği için yapmadı; Asistan, “Hayvanlarla ilgili ekipleri severim, bu yüzden Rams’i seçeceğim” yanıtını verdi. Patriots Tom Brady gibi bir oyuncuya sahip olduğundan New England’ın kazanacağını tahmin etmek yanlış değil ancak Google Asistan’ın bunu Cortana kadar iyi yapamadığı ortada.

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2019 Super Bowl New Angland 13 – Los Angeles 3 ile sonuçlandı.

Cortana’nın dışında Alexa maç sonucunu tahmin eden diğer asistanlardan biriydi. Cortana gibi o da oyunun sonunda Tom Brady’nin kazanan olacağını doğru tahmin etti.

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