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Her ne kadar Apple’ın memoji türü animoji’yi biraz anlamsız kılsa da, bu şirketin animoji’yi tümden terk ettiği anlamına gelmiyor. Aslında, iOS 12.2’nin en yeni beta sürümü, şirketin listeye dört yeni animoji eklemeye çalıştığını gösterdi; bir zürafa, baykuş, köpek balığı ve yaban domuzu. Beklenen iOS 12.2 çıkış tarihi: Şubat 2019.

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iOS 12.2 Çıkış Tarihi ve Yenilikler

Bu dört yeni animojinin eklenmesi, toplam sayıyı 24 seçeneğe çıkaracak. Bu ayrıca Apple’ın animoji animasyonlarında biraz daha yaratıcı hale geldiğini gösteriyor. Daha önceki animoji’lerde olduğu gibi, toons’ların yüzleri yaptığınız şeyin haritasını çıkarıyor ancak zürafa ile köpekbalığı burada yeni potansiyeller sunuyor. Yalnız başın yerini almaktan daha ziyade, zürafa başınızı yana doğru hareket ettirdikçe bükülen uzun bir boyna sahip ve köpekbalığı ise kuyruktan baş kısmına kadar tam boyutlu bir köpekbalığı. Bu yüzden başınızı onunla birlikte hareket ettirdiğinizde köpekbalığı açısını değiştiriyor.

Bunun dışında, yeni toon’lar bir animojiden beklediğiniz her şeye sahip; eğlenceli, karikatürümsü ve kişilik dolular. Zürafanın mor bir dili bile var; zira zürafaların genellikle güneş yanıklarına karşı korunmak için daha çok bir siyah dili olmasına rağmen (teşekkürler, Google!). Animasyonların tümü iOS 12.2 beta 2‘de mükemmel bir şekilde çalışmıyor. Bu nedenle bu yeni animoji’lerin iPhone kullanıcılarına ulaşmadan önce birkaç yeni beta daha bekliyoruz.

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