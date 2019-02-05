REKLAMLAR

Android‘li akıllı telefonlarda Kişiye Özel Zil Sesi Ayarlamak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Android işletim sistemli akıllı telefonlarda zil sesi konusuna ilişkin çok sayıda rehber kaleme aldık.

REKLAMLAR

Android telefona zil sesi eklemeye burada, zil sesi oluşturma işlemine burada, çift SIM destekli akıllı telefonlarda SIM kartlar için farklı zil sesleri atama işlemine bu yazıda, sevdiğiniz bir şarkıyı zil sesi olarak kullanmak için yapmanız gerekenlere burada ve cihazınızda birden fazla zil sesi kullanmak için yapmanız gerekenlere bu rehberde değinmiştik.

Şimdi de yine çokça merak edilen kişiye özel zil sesi ayarlama işlemini ele almak istiyoruz.

Android: Kişiye Özel Zil Sesi Ayarlamak

Kişiye özel zil sesi tercihi özellikle gün içerisinde çalışıyorken sizin için önem teşkil eden kişilerin çağrılarını diğerlerinden ayırt etmenizi sağlayacaktır. Küçük ama çok önemli bir işlev olduğunu belirtmemiz gerek.

REKLAMLAR

Akıllı telefonunuzdaki rehber uygulamasını açın.

Kendisine özel zil sesi atamak istediğiniz kişiyi bulun ve üzerine dokunun.

Arayüzde sağ üst kısımda yer alan, üç noktalı simgeye sahip olan butona dokunun.

Açılan menüdeki Set ringtone seçeneği ile devam edin.

seçeneği ile devam edin. Akıllı telefonunuzdaki zil sesleri karşınıza gelecektir. Buradan dilediğiniz zil sesini tercih edebilirsiniz. Akıllı telefona yeni zil sesi ekleme rehberinin bağlantısını üstte paylaştığımızı da hatırlatalım.

Seçiminizi yaptıktan sonra Save butonuna dokunmanız yeterli olacaktır.

Gördüğünüz gibi Android işletim sistemli akıllı telefonlarda arayana özel zil sesi ayarlamak hiç de zor değil. Kullandığınız akıllı telefonun modeline bağlı olarak rehber arayüzünün seçenekleri farklılık gösterebilir ama süreç benzer olacaktır.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.