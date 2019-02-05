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iOS 12’de oldukça kritik bir Grup FaceTime açığını keşfeden genç çocuğun destanı internetin her bir noktasına yayılıyor. Son açıklamalara bakılırsa bu gelişme çocuk için mutlu (veya en azından kârlı) bir sonla bitebilir. 14 yaşındaki Grant Thompson isimli bir çocuk Fortnite oynarken bu hatayı keşfetti. Problemi önce sosyal medya hesabında paylaşan gencin annesi ardından Apple ile birkaç kez iletişime geçmeye çalıştı.

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Apple FaceTime’da Açık Bulan Çocuk 200 bin Dolara Kadar Ödeme Alacak

Sorun, Bayan Thompson’ın Apple’a bu hatayı rapor etmenin uygun yolunu bilmemesiydi. Apple Destek birimi sorunu çözmek için geliştirici olarak kayıt yaptırması gerektiğini söyledi. Group FaceTime hatasını bildirdikten sonra, şahsın annesi Apple’dan haber alamadığını fark edince olay medyada daha geniş yankı bulunmaya başlayıncaya kadar duymadı. Ancak görünüşe bakılırsa cuma günü yüksek rütbeli bir Apple yöneticisi aileye teşekkür etmek, Thompsons’ı birebir ziyaret etmek ve Apple’ın raporlama sürecini nasıl daha iyi hale getirebileceğini öğrenmek için anne ve çocuğun evine uçtu.

Apple yöneticisi, Grant’in bulduğu kusurun ciddiyetine bağlı olarak Apple’ın kendisine 25.000 ile 200.000 dolar arasında değişen bir ödül vereceğini belirtti. Ancak, ne tür bir hibe ödülünün Grant için uygun olacağı belli değil, çünkü FaceTime bug’ı Apple’ın ödeme için layık gördüğü belirli kategorilerden hiçbirine tam olarak uymuyor. En iyi ihtimalle, Apple’ın 25.000 dolarlık ödül sunacağını tahmin ediyoruz. Ancak yine de Fortnite’daki tüm skin’leri satın almak için fazlasıyla yeterli.

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