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Samsung’un katlanabilir telefonunun duyurusu hızla yaklaşıyor ve telefonu çevreleyen bu gizem bizi öldürüyor. Samsung‘un sahnede sergilediği prototipte ve sızdırılan patentlerde görüldüğü gibi bizleri içe katlanır ve dikey açılır bir telefon bekliyor. Ancak bunun için daha fazla hayal kurmanıza gerek yok; Samsung’un Vietnam fabrikasından sızdırılan bir video bizlere katlanabilir Samsung telefonu kanlı canlı gösteriyor.

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Katlanabilir Samsung Telefonun Videosu Sızdı

Videoda gösterilen telefon LetsGoDigital’deki render ustaları tarafından elden geçirilerek görsel haline getirildi. Samsung Flex, Samsung F, Samsung Fold veya her ne isme sahip olacaksa, Hollandalı dostlarımız bize telefona yakından bakma şansı veriyor. Samsung ilk katlanabilir telefonunu 2011’de geliştirmeye başladı ancak bunun son kullanıcıya ulaşacak kadar pratik hale gelmesi 2019’u buldu.

Samsung Flex veya Samsung Fold

Tasarım bizlere telefonun kenarlarda biraz bloklu ve pürüzlüdür olacağını gösteriyor. Cihaz içe katlanır olacak ve bu görsellerde oldukça iyi şekilde tasvir edilmiş. Bugüne kadarki tüm söylentiler, açıldığında 7.3 inçlik bir Infinity Flex ekranına işaret ediyordu. Günlük işler içinse katlandığında 4.6 inç halini alan bir panel bizleri bekliyor.

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Katlanabilir Samsung telefonun fiyatının 1500 dolar olacağı iddialar arasında. Ürünün kesinlikle eşsiz bir form faktörüne sahip olduğu ortada. Şirketin anlattığına göre cihaz aynı anda üç uygulamayı birden çalıştırabilecek. Buna aynı anda video izlemek, metin okumak ve yazı yazmak örnek gösterilebilir. Cihazın Türkiye pazarına giriş yapıp yapmayacağı şu an için belli değil ancak herkesin satın alamayacağı ortada.

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