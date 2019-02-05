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Oppo AX7 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

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Oppo AX7 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo AX7 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Oppo AX7 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
Oppo AX7
Telefon Xiaomi Mi 8 LiteOppo AX7
Boyut156.4 x 75.8 x 7.5 mm 155 x 75.4 x 8.1 mm
Ağırlık169 gram 168 gram
Ekran boyutu6.26 inç
IPS ekran 		6.2 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280
(403 ppi) 		1520 x 720 piksel (271 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciSnapdragon 660 Snapdragon 450
AnTuTu puanı144.600 73.460
Ekran Oranı
%82.5%81.6
RAM4 GB3 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön Çift 13 MP (f2.2) + 2 MP (f2.4) arka, 16 MP (f2.0) ön kamera
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok 1080p’de 30fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5.0Bluetooth 4.2
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm yokmicroUSB, 3.5 mm var
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3350 mAh, Hızlı Şarj 4320 mAh

Oppo AX7 mi Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç

Oppo AX7 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8 Lite

İki cihaz da birbirine yakın fiyat etiketine sahip. Fakat AX7 henüz yeni bir ürün olduğundan satışı ülkemizde biraz birkaç yüz lira yukarıdan yapılıyor. Esasında karşılaştırma için söylenecek fazla bir şey yok. 3350’ye 4320 gibi devasa bir batarya kapasitesi farkı dışında Oppo AX7 rakibinden daha pahalı olmasına rağmen ondan her alanda geri düşüyor. Xiaomi Mi 8 Lite özellikle piyasada bir süredir bulunmanın avantajından yararlanarak uygun fiyat seviyelerine inmiş durumda. Oppo AX7 almak için şu an için hiçbir neden yok. Ürünün fiyatının 1450 lira seviyelerine inmesi gerekiyor. Aksi halde Xiaomi Mi 8 Lite ile yarışmasının imkanı bulunmuyor. Kazanan Mi 8 Lite oluyor.

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