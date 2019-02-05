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Oppo AX7 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın farklı bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Oppo AX7 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Oppo AX7

Telefon Xiaomi Mi 8 Lite Oppo AX7 Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 155 x 75.4 x 8.1 mm Ağırlık 169 gram 168 gram Ekran boyutu 6.26 inç

IPS ekran 6.2 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280

(403 ppi) 1520 x 720 piksel (271 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 660 Snapdragon 450 AnTuTu puanı 144.600 73.460 Ekran Oranı

%82.5 %81.6 RAM 4 GB 3 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön Çift 13 MP (f2.2) + 2 MP (f2.4) arka, 16 MP (f2.0) ön kamera Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok 1080p’de 30fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2 Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm yok microUSB, 3.5 mm var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 4320 mAh

Oppo AX7 mi Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç

Xiaomi Mi 8 Lite

İki cihaz da birbirine yakın fiyat etiketine sahip. Fakat AX7 henüz yeni bir ürün olduğundan satışı ülkemizde biraz birkaç yüz lira yukarıdan yapılıyor. Esasında karşılaştırma için söylenecek fazla bir şey yok. 3350’ye 4320 gibi devasa bir batarya kapasitesi farkı dışında Oppo AX7 rakibinden daha pahalı olmasına rağmen ondan her alanda geri düşüyor. Xiaomi Mi 8 Lite özellikle piyasada bir süredir bulunmanın avantajından yararlanarak uygun fiyat seviyelerine inmiş durumda. Oppo AX7 almak için şu an için hiçbir neden yok. Ürünün fiyatının 1450 lira seviyelerine inmesi gerekiyor. Aksi halde Xiaomi Mi 8 Lite ile yarışmasının imkanı bulunmuyor. Kazanan Mi 8 Lite oluyor.

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