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Popüler sosyal ağ platformlarından Twitter‘a kullanıcıların merakla beklediği özellik yakın zamanda dahil edilebilir. O özellik başlıktan da anlaşılabileceği üzere tweet düzenleme. Twitter CEO’su

Jack Dorsey bilgiyi Joe Rogan ile gerçekleştirdiği röportaj sırasında verdi.

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Dorsey’e şirketinin atılan tweet’leri düzenleme özelliğini orijinal tweet’i de görüntüleme olanağı sunacak şekilde kullanıcılara sağlayıp sağlamayacağı sorulduğunda Twitter’ın tam olarak bu tarzda bir düşüncede olduğunu belirtiyor.

Twitter’a Tweet Düzenleme Seçeneği Geliyor

Jack Dorsey’in “İlk başta düzenleme seçeneğinin olmamasının nedeni, SMS üzerine inşa edilmemiz, yazılı mesajlaşma üzerine inşa edilmemiz. Bir metin gönderdikten sonra geri alamazsınız. Yani bir tweet gönderdiğinizde anında dünyaya gider. Geri alamazsınız.” şeklinde bir ifadesi de var.

Tabii düzenleme seçeneği tweet’in gönderildiği andan itibaren ilk 5 saniye ya da 30 saniyeye kadar olan süreçte geçerli olacak. Dorsey bu sürenin esnetilmesinin gerçek zamanlı diyalog akışının doğasına aykırı olacağını düşünüyor.

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Twitter’ın bu özelliği gerçekten devreye alıp almayacağını zaman gösterecek. Tweet düzenleme seçeneğinin firmada bir süredir değerlendiriliyor olması da şüphesiz önem teşkil ediyor.

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