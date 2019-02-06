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Lenovo Phab 3 telefonu 5180 mAh batarya ve 7.8 inç ekran özellikleriyle geliyor. İlk büyük ekranlı telefonların pazara ne zaman giriş yaptığını hatırlıyor musunuz? Bunlar “küçük tablet” olarak adlandırılabilecek devasa ekranlı büyük telefonlardı. Çinli üretici Lenovo, Phab’ı 2015 yılında 7 inç HD ekran ve Phab 2 Pro’yu 2016 yılında 6.4 inç ekranla piyasaya sürdü. İkincisi, hala satın alınabiliyor. Google’ın Proje Tango AR özelliklerini içeren ilk telefondu. Google, Aralık 2017’de Tango projesini kapatmasına rağmen, üreticinin başka bir Phab modeli üzerinde çalışmaya başladığı anlaşılıyor.

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5180 mAh Bataryalı ve 7.8 inç Ekranlı Telefon: Lenovo Phab 3

Lenovo Phab 3 yüksek ekran – gövde oranına sahip

Lenovo Tab V7 olarak bilinen bir cihazın ABD’de FCC tarafından onaylandığı keşfedildi. PB-6505M ve PB-6505MC model numaralarını taşıyan bu cihazın Phab 3 olacağı yönünde spekülasyonlar var. Telefonun boyutları 178 mm x 86 mm, 198 mm ve ekran büyüklüğü ise 7,8 inç olarak açıklanmış. Huawei Mate 20X ekran boyutunun7.2 inç olduğunu düşünürsek bu ekranlara alışmamış gerekebilir.

7.8 inç Phab 3, 6.4 inç Phab 2 ile aynı gövde uzunluğuna sahip

Ayrıca, FCC belgelerine göre Phab 3 ya da Tab V7 5180 mAh bir bataryaya sahip durumda. Cihaz, çift bantlı Wi-Fi ile donatılmış ve FCC’nin evraklarında yer alan bir şemada, Tab V7’nin arkada bir flaş ve parmak izi tarayıcıyla birlikte tek bir kameraya sahip olacağı gösteriliyor.

Google Play Geliştirici Konsolu Cihaz Kataloğu’u inceleyen XDA burada PB-6505M’yi buldu. Tabletten ziyade bir telefonun form faktörüne sahip olan cihaz 3 GB RAM sunuyor ve ekran çözünürlüğü 1080 x 2160 (Full HD+) seviyesinde. Snapdragon 450 Mobile Platform yonga seti kaputun altında olacak ve cihaz Android 9 Pie ile birlikte gelecek.

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FCC’yi ziyaret eden Lenovo Phab 3’ün bir tablet değil telefon olduğunu bize gösteren en büyük ipuçlarından ilki sertifikalandırılmış varyantların model numaraları oluyor. Hem PB-6505M hem de PB-6505MC bir PB ön ekini taşıyor: İlk Lenovo Phab telefonunun model numarası PB1-750M iken, Phab 2 Pro modelinin numarası PB2-690M idi. Lenovo, tabletleri için TB ön eki kullanıyor. Örneğin, bunun Lenovo Tab P10 için TB-X705F olması gibi. Lenovo Phab 3 özellikleri ve diğer tüm detayları böyleydi.

Lenovo Phab 3 gövde ölçüleri

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