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Android Pie işletim sistemli akıllı telefonlara Dolby Digital Plus kurulumu için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Android Pie kurulu akıllı telefonlara Dolby Digital Plus desteğini kazandırmak zor değil. Bu ses modu akıllı telefonda sesi optimize edecek ve daha iyi bir ses deneyimi elde etmenizi sağlayacak.

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XDA forumlarında repey6 kullanıcı adlı geliştirici Dolby Digital Plus desteğini Android Pie’lı cihazlara getirmeyi başardı. Ses modunu akıllı telefona yükleyebilmek için TWRP recovery kurulumu ve Magisk’le root erişiminin sağlanması gerekiyor.

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Android Pie: Dolby Digital Plus Kurulumu

Gerekenler

Akıllı telefonda Magisk kurulu olmalı

kurulu olmalı TWRP recovery yüklenmeli

yüklenmeli BusyBox kurulmalı

kurulmalı SELinuxModeChanger yüklenmeli ve SELinux Mode Permissive olmalı

yüklenmeli ve olmalı DDP for Magisk / DDP for TWRP

Magisk İle Dolby Digital Plus Kurma Rehberi

Üstten DDP for Magisk dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyalayın.

dosyasını indirin ve akıllı telefonunuzun dahili depolama birimine kopyalayın. Magisk Manager uygulamasını açın.

uygulamasını açın. Module seçeneğine dokunun. Ekranın ortasındaki + simgeli butonu kullanın.

seçeneğine dokunun. Ekranın ortasındaki simgeli butonu kullanın. Cihaza aktarmış olduğunuz dosyayı seçin ve Install ile devam edin.

ile devam edin. Kurulum işlemi tamamlanınca akıllı telefonun yeniden başlatılmasını sağlayın.

TWRP İle Dolby Digital Plus Kurma Rehberi

Üstteki bağlantı üzerinden DDP for TWRP dosyasını indirin ve cihazınızın dahili depolama birimine aktarın.

dosyasını indirin ve cihazınızın dahili depolama birimine aktarın. Akıllı telefonu kapatın ve recovery modunda çalıştırın.

çalıştırın. Backup seçeneğine gidin ve her ihtimale karşı tam bir nandroid yedeği oluşturun.

seçeneğine gidin ve her ihtimale karşı tam bir nandroid yedeği oluşturun. TWRP ana menüsüne dönün, Install seçeneğine dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz dosyayı seçin.

seçeneğine dokunun ve cihaza aktarmış olduğunuz dosyayı seçin. Kurulum için gerekli olan kaydırma hareketini yapın.

İşlem tamamlanınca akıllı telefonun yeniden başlatılmasını sağlayın.

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