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Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip fakat özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8 Lite

Telefon Xiaomi Mi 8 Lite Huawei Mate 20 Lite Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 158.3 x 75.3 x 7.6 mm Ağırlık 169 gram 172 gram Ekran boyutu 6.26 inç

IPS ekran 6.3 inç AMOLED ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280

(403 ppi) 1080 x 2340 piksel (409 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.1 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 660 HiSilicon Kirin 710 AnTuTu puanı 144.600 136.600 Ekran Oranı

%82.5 %81.7 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5.0 Bluetooth 4.2, aptX Yuvalar USB Type-C, 3.5 mm yok USB Type-C, 3.5mm var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3750 mAh, Hızlı Şarj

Huawei Mate 20 Lite mı Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç

İki cihaz birbirinden belirgin oranda farklı bir fiyatla satışa sunuluyor. Huawei Mate 20 Lite yaklaşık %50 daha pahalı bir ürün. Peki ne sunuyor? Biraz daha yüksek batarya kapasitesi, 3.5 mm ses yuvası ve biraz daha iyi kamera. Xiaomi Mi 8 Lite çok daha alınabilir olmasına rağmen rakibiyle aynı performansa, ekran boyutuna ve gövde yapısına sahip. Üstelik çentiği de daha küçük. Bizce bu karşılaşmanın kesin kazananı Xiaomi Mi 8 Lite oluyor.

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Huawei Mate 20 Lite