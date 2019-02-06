Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip fakat özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Huawei Mate 20 Lite
|Boyut
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|158.3 x 75.3 x 7.6 mm
|Ağırlık
|169 gram
|172 gram
|Ekran boyutu
|6.26 inç
IPS ekran
|6.3 inç AMOLED ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280
(403 ppi)
|1080 x 2340 piksel (409 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.1 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|HiSilicon Kirin 710
|AnTuTu puanı
|144.600
|136.600
|Ekran Oranı
|%82.5
|%81.7
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön
|Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok
|1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5.0
|Bluetooth 4.2, aptX
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5 mm yok
|USB Type-C, 3.5mm var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3350 mAh, Hızlı Şarj
|3750 mAh, Hızlı Şarj
Huawei Mate 20 Lite mı Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç
İki cihaz birbirinden belirgin oranda farklı bir fiyatla satışa sunuluyor. Huawei Mate 20 Lite yaklaşık %50 daha pahalı bir ürün. Peki ne sunuyor? Biraz daha yüksek batarya kapasitesi, 3.5 mm ses yuvası ve biraz daha iyi kamera. Xiaomi Mi 8 Lite çok daha alınabilir olmasına rağmen rakibiyle aynı performansa, ekran boyutuna ve gövde yapısına sahip. Üstelik çentiği de daha küçük. Bizce bu karşılaşmanın kesin kazananı Xiaomi Mi 8 Lite oluyor.