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Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

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Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar biraz farklı bir fiyatlandırmaya sahip fakat özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Huawei Mate 20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8 Lite
Telefon Xiaomi Mi 8 LiteHuawei Mate 20 Lite
Boyut156.4 x 75.8 x 7.5 mm 158.3 x 75.3 x 7.6 mm
Ağırlık169 gram 172 gram
Ekran boyutu6.26 inç
IPS ekran 		6.3 inç AMOLED ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280
(403 ppi) 		1080 x 2340 piksel (409 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.1 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciSnapdragon 660 HiSilicon Kirin 710
AnTuTu puanı144.600 136.600
Ekran Oranı
%82.5%81.7
RAM4 GB4 GB
KameraÇift 12 MP (f/1.9), 5 MP (f/2.2) arka, 24 MP (f/2.2) ön Çift 20 MP (f/1.8), 2 MP arka, 24 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps, OIS yok 1080p’de 60fps, 720p’de 30fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5.0Bluetooth 4.2, aptX
YuvalarUSB Type-C, 3.5 mm yokUSB Type-C, 3.5mm var
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3350 mAh, Hızlı Şarj 3750 mAh, Hızlı Şarj

Huawei Mate 20 Lite mı Xiaomi Mi 8 Lite mı? İşte Sonuç

İki cihaz birbirinden belirgin oranda farklı bir fiyatla satışa sunuluyor. Huawei Mate 20 Lite yaklaşık %50 daha pahalı bir ürün. Peki ne sunuyor? Biraz daha yüksek batarya kapasitesi, 3.5 mm ses yuvası ve biraz daha iyi kamera. Xiaomi Mi 8 Lite çok daha alınabilir olmasına rağmen rakibiyle aynı performansa, ekran boyutuna ve gövde yapısına sahip. Üstelik çentiği de daha küçük. Bizce bu karşılaşmanın kesin kazananı Xiaomi Mi 8 Lite oluyor.

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Huawei Mate 20 Lite
Huawei Mate 20 Lite

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