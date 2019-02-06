REKLAMLAR

Apple iPhone ile Video Kaydederken Fotoğraf Çekmek için ne yapılması gerektiğine değineceğiz. Video esasında çok sayıda fotoğrafın sesle birlikte kaydedilmesiyle elde ediliyor. Tabii buradaki fotoğraf karelerinin çözünürlük ve detayı standart fotoğraflardan biraz daha düşük oluyor.

REKLAMLAR

iPhone ile video çekerken aynı anda fotoğraf da çekmek isteyebilirsiniz. iOS işletim sistemi bunu gerçekleştirmenize olanak tanıyor.

iPhone: Video Kaydederken Fotoğraf Çekmek

iOS işletim sisteminin kamera uygulaması video kaydederken fotoğraf çekme olanağı sağlayan zarif bir seçeneğe sahip.

iPhone’da video çekerken aynı anda fotoğraf da çekmek için iOS’in stock kamera uygulamasını kullanmanız lazım. Video kaydına başlayın, kaydı durdurma butonunun hemen altında bir deklanşör butonu yer alıyor. Video kaydederken fotoğraf almak istediğiniz anda o butona dokunun. Video kaydedilmeye devam ederken çektiğiniz fotoğraf kamera rulosuna gönderilecektir. Dilediğiniz sayıda fotoğraf çekimi yapabilirsiniz.

REKLAMLAR

Çekilen fotoğrafların kamera rulosuna gönderildiğini belirtmiştik. Ana kamera yerine ön kamera ile fotoğraf çektiyseniz bunları Selfies albümünde bulabilirsiniz.

Fotoğraf kalitesi, telefonunuzun her zaman verdiği kadar iyi oluyor ancak hareketli bir nesneyi kaydediyorsanız ve onun bir fotoğrafını çekiyorsanız bulanık sonuçlar elde edebilirsiniz. Yeni iPhone modellerinde bu sorun daha az yaşanıyor.

Soru, yorum ve değerlendirmeleriniz için forum sayfamızı ziyaret edebilirsiniz.