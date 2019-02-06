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iPhone XS Max ve XR’da otomatik parlaklığı etkinleştirmek / devre dışı bırakmak için izlenmesi gereken aşamalara bakıyoruz. Otomatik parlaklık özelliği iOS işletim sisteminin son versiyonunda önemli bir değişikliğe uğradı. iPhone’unuzdaki Control Center’da parlaklık çubuğunda kaydırma yaparak parlaklık seviyesini yalnızca geçici olarak değiştirebiliyorsunuz. Bu seviye sabit olarak kalmıyor ve ortam aydınlatmasına uyum sağlamaya devam ediyor.

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Peki Apple’ın güncel akıllı telefon modelleri iPhone XS Max ve iPhone XR‘da ekran parlaklığı üzerinde tam elle kontrolü nasıl elde edebileceksiniz?

Esasında bunu birkaç basit adımda gerçekleştirebiliyorsunuz ancak Apple kullanıcıların parlaklık denetimini işletim sistemine bırakmalarından yana. Otomatik parlaklık özelliği başarılı çalışıyor ve ortalama bir kullanıcının beklentilerini karşılayabiliyor. Tabii kontrolü elinde tutmak isteyen teknoloji meraklısı kullanıcılar aynı fikirde olmayabilir.

iPhone XS Max ve XR’da Otomatik Parlaklığı Etkinleştirmek

Öncelikle akıllı telefonda Settings menüsüne gidin ve General‘ı seçin.

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Accessibility sekmesini açın ve Display Accommodations seçeneği ile devam edin.

Buradan Auto-Brightness seçeneği dilerseniz etkinleştirebilir ya da devre dışı bırakabilirsiniz.

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