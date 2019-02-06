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Android’li LG akıllı telefonlarda yazılım güncellemelerini yüklemek üzere izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Güney Kore merkezli teknoloji firması LG’nin yazılım güncellemelerini zamanında yayınlama konusundaki itibarı çok iyi noktada değil, ancak iyiye gidiyor. Erken ya da geç gelse de, güncellemeyi beklemek yerine elbette telefonunuzda kullanılabildiği anda almak isteyeceksiniz.

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V40, G7 veya diğer modern LG akıllı telefonunuz yeni yazılım versiyonu kullanılabilir olduğunda sizi uyaracaktır ancak güncelleme bildirimleri her zaman dağıtım başlar başlamaz cihazınıza ulaşmayabilir. Süreci hızlandırmak için yazılım güncellemesini elle kontrol edebilirsiniz.

LG Akıllı Telefonlarda Yazılım Güncellemelerini Yüklemek

Android işletim sistemli akıllı telefonunuzda Settings menüsüne gidin ve System bölümüne erişin.

menüsüne gidin ve bölümüne erişin. Update center seçeneğine ve ardından Software Update ‘e dokunun.

seçeneğine ve ardından ‘e dokunun. Burada mevcutsa bir güncelleme bildirimine ya da güncellemeleri kontrol etmek üzere kullanılabilecek Check now seçeneğiyle karşılaşabilirsiniz.

İndirilebilir bir güncelleme varsa indirmek isteyip istemediğiniz sorulacaktır. Later‘ı tercih ederseniz güncelleme işlemini daha sonra yapmak üzere ertelemiş olacaksınız. Güncelleme işlemi kısmen gerçekleşmiş olabilir; sizden işlemi tamamlamak için akıllı telefonu yeniden başlatmanız talep edilebilir.

Maalesef güncellemeleri kontrol ettiğinizde çoğu zaman eliniz boş döneceksiniz. Ancak diğer LG telefonlarının güncelleme aldığı haberini gördüyseniz ve henüz size bildirim gelmediyse güncellemeyi manuel olarak kontrol etmek için bu adımları uygulayabilirsiniz. Şanslıysanız güncellemeyi cihazınıza yükleyebileceksiniz.

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