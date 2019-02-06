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Samsung Galaxy A7 SM-A750F Android 9.0 Pie güncellemesi yayınlanma tarihini paylaşacağız. Güney Kore merkezli teknoloji firması Samsung’un 2018 sonbaharında duyurduğu Galaxy A7 SM-A750F akıllı telefon 6.0 inç genişlikli 1080p Super AMOLED ekran, 14 nm üretim teknolojili Exynos 7885 Octa yongaseti, 4 GB / 6 GB RAM, 64 GB / 128 GB kapasiteli dahili depolama birimi, microSD kart yuvası ve 3300 mAh kapasiteli pil gibi bileşenler içeriyor.

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Cihaz arka yüzünde 24 MP çözünürlüklü f/1.7 geniş açılı, 8 MP çözünürlüklü f/2.4 ultra geniş açılı ve derinlik sensörü olarak çalışan 5 MP çözünürlüklü f/2.2 kamera olmak üzere üç kamera barındırıyor. Ön yüzde ise 24 MP çözünürlüklü f/2.0 selfie kamerası mevcut.

Kamera yetenekleriyle ön plana çıkan akıllı telefon Android 8.0 Oreo işletim sistemi versiyonuyla geliyor.

Android cephesinde firmalar şu an orta ve üst seviye akıllı telefonlara iki yıl boyunca Android versiyon güncellemesi desteği sunuyor. Sonrasında bir yıl süreyle güvenlik güncellemeleri devam ediyor.

Galaxy A7 (2018) akıllı telefonla uyumlu Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi için çalışmaların sürdüğü bilgisi var.

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Samsung Galaxy A7 SM-A750F Android 9.0 Pie Güncellemesi Ne Zaman Yayınlanacak?

Samsung Türkiye’nin akıllı telefon ve tabletleriyle ilgili güncelleme bilgilerinin yer aldığı Güncel miyiz? web sitesinde paylaşılan bilgilere bakılırsa SM-A750F model numaralı Galaxy A7 (2018) akıllı telefon için Android 9.0 Pie işletim sistemi güncellemesi test aşamasında. Güncellemenin 15 Mart 2019’da dağıtıma sunulması bekleniyor.

Tabii Android akıllı telefonlar için hazırlanan güncellemelerin bildirimlerinin tüm cihazlara aynı anda ulaşmadığı unutulmamalı. Kullanıcıların sabırlı olmaları ve güncelleme bildirimi için günler – haftalarla ifade edilebilecek süre boyunca beklemeleri gerekebilir. Güncellemenin dağıtımının ertelenmesi de söz konusu olabilir, bu durumlarla daha önce karşılaştık.

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