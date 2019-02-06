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Apple Music’in 50 milyon ücretli abone sayısına ulaşmasını büyük bir başarı olarak görüyorsanız Spotify’ın 2018’in dördüncü çeyreğine ilişkin finansal raporuna da göz atmanızda fayda var.

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Müzik akışı sunan hizmetler arasında lider konumda olan firma geçtiğimiz yıl büyümenin durması ile yüzleşmek zorunda kalmıştı ancak geçen yılın son üç ayında aylık aktif kullanıcı sayısında 16 milyonluk bir artış yakaladı.

Spotify son dönemde 206 milyon aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşmış görünüyor. 2017’nin son dönemine kıyasla % 29 büyüme elde edilmiş durumda.

Spotify 100 Milyon Ücretli Abone Sayısına Ulaşmak Üzere

Finansal rapora bakılırsa Spotify 2018 yılı sonu itibariyle 96 milyon ücretli abonelik sahibi kullanıcıya hizmet veriyor. Yıllık bazda değerlendirildiğinde şaşırtıcı bir artış söz konusu.

Ekim – Aralık 2017 dönemine kıyasla büyüme % 36 daha fazla. Spotify 2018’in son çeyreğinde 9 milyon yeni abone daha kazanmış. Tatil indirimlerinin bu artışta önemli rol oynadığı düşünülüyor. Firmanın türünün ilk örneği olan donanım paketi anlaşması da büyümeye katkı sundu.

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ABD’de Aile Paketi aboneliğine geçen ailelere Google Home Mini akıllı hoparlörün ücretsiz verilmesi Google ve Spotify için kazan – kazan hamlesi oldu.

Spotify 2017’nin son çeyreğinde 6 Milyon Euro, 2018’in üçüncü çeyreğinde ise 87 Milyon Euro zarar etmişti. 2018’in son çeyreğinde ise 94 Milyon Euro işletme kazancı bilançoya yansıdı.

Spotify’ın büyümesinin Ocak-Mart 2019 döneminde yavaşlaması bekleniyor. Bir sonraki resmi raporda 97 ile 100 milyon arasında ücretli abonelik sahibi kullanıcı ve 215 ile 220 milyon arasında aylık aktif kullanıcı sayısına ulaşıldığı bilgisinin yer alması muhtemel. Yıl sonunda ise 245 milyon aylık aktif kullanıcı ile 117 milyon – 127 milyon ücretli abonelik sahibi kullanıcı değerlerinin görülmesi olası.

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