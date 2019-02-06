Xiaomi Mi 8 Lite ve Samsung Galaxy A7 2018 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy A7 2018 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy A7 2018 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Samsung A7 2018

Telefon Xiaomi Mi 8 Lite Samsung Galaxy A7 2018 Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 159.8 x 76.8 x 7.5 mm Ağırlık 169 gram 168 gram Ekran boyutu 6.26 inç

IPS ekran 6.0 inç

Super AMOLED Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280

(403 ppi) 1080 x 2220

(271 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 660 Exynos 7885 AnTuTu puanı 144.600 121.500 Ekran Oranı

%82.5 %74.4 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 24 MP (f1.7) + 8 MP (f2.4) + 5 MP (f2.0) arka, 24 MP (f2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps

OIS yok 1080p’de 30fp

OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX yok Bluetooth 5, aptX yok Yuvalar USB Type-C, 3.5mm yok microUSB, 3.5mm var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3300 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Samsung Galaxy A7 2018 mi? İşte Sonuç

İki cihaz da birbirine yakın fiyat etiketine sahip. Fakat Samsung A7 2018 belirgin oranda daha yüksek fiyatlı. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olacaktır? Bizce cevap Xiaomi Mi 8 Lite. Cihaz yalızca daha büyük ekranla gelmiyor, aynı zamanda çok daha yüksek ekran – gövde oranına sahip. Bu da daha taşınabilir ve daha kolay kullanılabilir bir telefon demek. Aynı zamanda, A7’nin aksine hızlı şarj destekliyor. 3.5mm kulaklık yuvası olmaması dışında Mi 8 Lite her anlamda daha üstün.

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Xiaomi Mi 8 Lite

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