Xiaomi Mi 8 Lite ve Samsung Galaxy A7 2018 Karşılaştırması

Samsung Galaxy A7 2018 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Samsung Galaxy A7 2018 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Samsung Galaxy A7 2018
|Boyut
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|159.8 x 76.8 x 7.5 mm
|Ağırlık
|169 gram
|168 gram
|Ekran boyutu
|6.26 inç
IPS ekran
|6.0 inç
Super AMOLED
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280
(403 ppi)
|1080 x 2220
(271 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|Exynos 7885
|AnTuTu puanı
|144.600
|121.500
|Ekran Oranı
|%82.5
|%74.4
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön
|Çift 24 MP (f1.7) + 8 MP (f2.4) + 5 MP (f2.0) arka, 24 MP (f2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok
|1080p’de 30fp
OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX yok
|Bluetooth 5, aptX yok
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5mm yok
|microUSB, 3.5mm var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3350 mAh, Hızlı Şarj
|3300 mAh
Xiaomi Mi 8 Lite mı? Samsung Galaxy A7 2018 mi? İşte Sonuç
İki cihaz da birbirine yakın fiyat etiketine sahip. Fakat Samsung A7 2018 belirgin oranda daha yüksek fiyatlı. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olacaktır? Bizce cevap Xiaomi Mi 8 Lite. Cihaz yalızca daha büyük ekranla gelmiyor, aynı zamanda çok daha yüksek ekran – gövde oranına sahip. Bu da daha taşınabilir ve daha kolay kullanılabilir bir telefon demek. Aynı zamanda, A7’nin aksine hızlı şarj destekliyor. 3.5mm kulaklık yuvası olmaması dışında Mi 8 Lite her anlamda daha üstün.
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