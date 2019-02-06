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Xiaomi Mi 8 Lite ve Samsung Galaxy A7 2018 Karşılaştırması

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Samsung Galaxy A7 2018 ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Samsung Galaxy A7 2018 ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Xiaomi Mi 8 Lite ve Samsung Galaxy A7 2018 Karşılaştırması
Samsung A7 2018
TelefonXiaomi Mi 8 LiteSamsung Galaxy A7 2018
Boyut156.4 x 75.8 x 7.5 mm 159.8 x 76.8 x 7.5 mm
Ağırlık169 gram 168 gram
Ekran boyutu6.26 inç
IPS ekran 		6.0 inç
Super AMOLED
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280
(403 ppi) 		1080 x 2220
(271 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciSnapdragon 660 Exynos 7885
AnTuTu puanı144.600 121.500
Ekran Oranı
%82.5%74.4
RAM4 GB4 GB
KameraÇift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 24 MP (f1.7) + 8 MP (f2.4) + 5 MP (f2.0) arka, 24 MP (f2.0) ön
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok		1080p’de 30fp
OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX yokBluetooth 5, aptX yok
YuvalarUSB Type-C, 3.5mm yokmicroUSB, 3.5mm var
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3350 mAh, Hızlı Şarj 3300 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Samsung Galaxy A7 2018 mi? İşte Sonuç

İki cihaz da birbirine yakın fiyat etiketine sahip. Fakat Samsung A7 2018 belirgin oranda daha yüksek fiyatlı. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olacaktır? Bizce cevap Xiaomi Mi 8 Lite. Cihaz yalızca daha büyük ekranla gelmiyor, aynı zamanda çok daha yüksek ekran – gövde oranına sahip. Bu da daha taşınabilir ve daha kolay kullanılabilir bir telefon demek. Aynı zamanda, A7’nin aksine hızlı şarj destekliyor. 3.5mm kulaklık yuvası olmaması dışında Mi 8 Lite her anlamda daha üstün.

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Xiaomi Mi 8 Lite ve Samsung Galaxy A7 2018 Karşılaştırması
Xiaomi Mi 8 Lite

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