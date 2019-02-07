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Samsung’un şu anda bir pop-up kameralı telefon üzerinde çalıştığı ortaya çıktı. Cihaz Samsung Galaxy A90 adını taşıyacak ve ekranında herhangi bir çentik veya delik bulunmayacak. Bunun yerine, ilk olarak Vivo Nex’te tanıtılan bir açılır kamera bulunacak. Samsung Galaxy A90 fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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Samsung Galaxy A90 Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

Samsung Galaxy A90‘ın 6 GB / 8 GB RAM seçenekleri ile gelmesi bekleniyor. Cihaz 128 GB dahili depolamaya sahip olacak. Son zamanlarda, cihazın konsept görüntüleri çevrimiçi olarak da sızdırıldı. Görüntülere göre, karşımızda üçlü arka kamera düzeneği var. Üstten açılır kamera mekanizması üst sol veya orta kısımda olacak.

Samsung Galaxy A90 özellikleri:

Qualcomm Snapdragon 710

6.41 inç ekran

24 MP pop-up ön kamera

12 MP + 12 MP + 5 MP arka kamera

1080 x 2340 çözünürlük

6 GB RAM

3760 lira (vergisiz) fiyat

Ekranda çentik olmadığı için akıllı telefon daha büyük bir ekran / gövde oranına sahip olacak. Ek olarak, bir ekran parmak izi sensörü de sunabilir. Söylentilere göre, Samsung Galaxy A90 Galaxy A9‘un yerini alacak. Samsung Galaxy A9 arka tarafında dört kamera olan şirketin ilk telefonuydu. 2018 yılında piyasaya çıkmıştı. A90’ın 20 Şubat’ta çıkış yapması bekleniyor.

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