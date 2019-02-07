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Qualcomm, yonga seti portföyüne yeni bir ürün daha eklediğini açıklad: Snapdragon 712. Çipset 10 nm üretim sürecine dayanıyor ve popüler Snapdragon 710’a mütevazı bir yükseltme olarak geliyor. Daha hızlı sekiz çekirdekli işlemciye sahip olan çipset hem oyunlar hem de düşük güç isteyen işler için mükemmel olacak.

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Snapdragon 712 Özellikleri Ortaya Çıktı

Temel fark, İşlemcideki sekiz Kryo 360 çekirdeğinin şimdi 2.2 GHz’e kıyasla 2.3 GHz’de çalışıyor olamsıdır. 712 ayrıca TrueWireless Stereo Plus ve Broadcast Audio teknolojileri ile Quick Charge 4 yerine Quick Charge 4+ ve daha iyi Bluetooth ses kalitesi ile geliyor.

Snapdragon 712 özellikleri

Snapdragon 712 Snapdragon 710 Süreç 10 nm FinFET 10 nm FinFET CPU 8x Qualcomm Kryo 360 CPU @ 2.3GHz 8x Qualcomm Kryo 360 CPU @ 2.2GHz GPU Qualcomm Adreno 616 Qualcomm Adreno 616 Fotoğraf 20 MP çift kamera

32 MP tek kamera 20 MP çift kamera

32 MP tek kamera Modem Snapdragon X15 LTE Cat.15 / Cat.13

800 Mbps DL / 150 Mbps UL Snapdragon X15 LTE Cat.15 / Cat.13

800 Mbps DL / 150 Mbps UL Hızlı Şarj Quick Charge 4+ Quick Charge 4

Snapdragon 712’nin içerisinde Adreno 616 GPU ve Hexagon 685 DSP bulunuyor. Çipsetteki modem önceki versiyonda gördüğümüz Qualcomm’un Snapdragon X15’i ve sırasıyla 800 Mbps ve 150 Mbps’lik zirve hızlara ulaşan LTE Cat.15 downlink ve Cat.13 uplink’e sahip. Kamera desteği aynı Spectra 250 ISS‘ye dayanıyor ve 20 MP çift kamera veya 32 MP tek kamera konfigürasyonlarında çalışabiliyor.

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