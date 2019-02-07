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Üstten açılır kameralara sahip vivo V15 ve vivo 15 Pro telefonlar resmileşti. Şirket, tüm spekülasyonları sonlandırmaya karar verdi ve yeni telefonunun Twitter ve Facebook’ta duyurusunu yaptı; üstüne bir de resmi fotoğraflarını paylaştı. İşte vivo V15 Pro fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi.

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vivo V15 Pro Fiyatı, Özellikleri ve Çıkış Tarihi

vivo V15 Pro fiyatı, özellikleri ve çıkış tarihi

Üstten açılan “pop-up” kameranın içinde 32 MP’lik bir lens olacak. Bu lensin özelliklerine dair her şey çıkış tarihi olan 20 Şubat’ta ilan edilecek. V15 ve V15 Pro‘nun arka tarafında üçlü bir kamera düzeneği bulunuyor. Üstteki iki merceğin altında bir LED flaş ve onun da altında bir başka kamera var.



vivo V15 Pro özellikleri ve fiyatı

Sızdıran bir afiş görseline göre arkadaki üçlü kamerada ana lens 48 MP çözünürlüğünde olacak ve diğer lensler sırasıyla 8 MP telefoto ve 5 MP derinlik algılama olarak sıralanacak. Hiçbir parmak izi tarayıcısının görünmediğini cihazlarda vivo V15‘in AMOLED ekranla gelmesi bekleniyor.

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vivo 15 Pro’nun özellikleri arasında Snapdragon 675 yonga seti, 6 GB RAM ve 128 GB depolama var. Batarya kapasitesi ise 3.700 mAh olarak görünüyor. vivo 15 Pro’nun vergisiz yurt dışı fiyatı 2430 lira olarak açıklanmış. Cihazın 3100 liraları aşacağını tahmin ediyoruz.

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