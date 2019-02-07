Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?
Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması
|Telefon
|Xiaomi Mi 8 Lite
|Huawei P20 Lite
|Boyut
|156.4 x 75.8 x 7.5 mm
|148.6 x 71.2 x 7.4 mm
|Ağırlık
|169 gram
|145 gram
|Ekran boyutu
|6.26 inç
IPS ekran
|5.84 inç IPS ekran
|Ekran çözünürlüğü
|1080 x 2280
(403 ppi)
|1080 x 2240 piksel (407 ppi)
|İşletim sistemi
|Android 8.1 (Oreo)
|Android 8.0 (Oreo)
|Depolama alanı
|64 GB
|64 GB
|MicroSD kart desteği
|Var
|Var
|İşlemci
|Snapdragon 660
|HiSilicon Kirin 659
|AnTuTu puanı
|144.600
|88.000
|Ekran Oranı
|%82.5
|%80.5
|RAM
|4 GB
|4 GB
|Kamera
|Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön
|Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
|Video
|2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok
|2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok
|Bluetooth sürümü
|Bluetooth 5, aptX yok
|Bluetooth 4.2, aptX var
|Yuvalar
|USB Type-C, 3.5mm yok
|USB Type-C, 3.5 mm var
|Su dayanıklılığı
|Yok
|Yok
|Batarya
|3350 mAh, Hızlı Şarj
|3000 mAh
Xiaomi Mi 8 Lite mı? Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç
Cihazlar neredeyse aynı fiyatlara sahip. Ancak P20 Lite biraz daha yükseğe konumlandırılmış. Bizce Xiaomi Mi 8 Lite daha iyi bir satın alma olacaktır. Çünkü cihaz her şeyden önce hızlı şarj ile geliyor, daha yüksek ekran gövde oranı, daha büyük ekranı ve bataryası var. Yonga seti rakibinden daha hızlı, ve kamerası da daha iyi. Bizce kesin kazanan Mi 8 Lite oluyor. Xiaomi Mi 8 Lite en iyi bütçe telefonu olabilir.