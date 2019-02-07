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Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

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Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Huawei P20 Lite
Huawei P20 Lite
TelefonXiaomi Mi 8 LiteHuawei P20 Lite
Boyut156.4 x 75.8 x 7.5 mm 148.6 x 71.2 x 7.4 mm
Ağırlık169 gram 145 gram
Ekran boyutu6.26 inç
IPS ekran 		5.84 inç IPS ekran
Ekran çözünürlüğü
1080 x 2280
(403 ppi) 		1080 x 2240 piksel (407 ppi)
İşletim sistemi
Android 8.1 (Oreo)Android 8.0 (Oreo)
Depolama alanı
64 GB64 GB
MicroSD kart desteği
VarVar
İşlemciSnapdragon 660 HiSilicon Kirin 659
AnTuTu puanı144.600 88.000
Ekran Oranı
%82.5%80.5
RAM4 GB4 GB
KameraÇift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön
Video2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps
OIS yok		2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok
Bluetooth sürümüBluetooth 5, aptX yokBluetooth 4.2, aptX var
YuvalarUSB Type-C, 3.5mm yokUSB Type-C, 3.5 mm var
Su dayanıklılığı
YokYok
Batarya3350 mAh, Hızlı Şarj 3000 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Cihazlar neredeyse aynı fiyatlara sahip. Ancak P20 Lite biraz daha yükseğe konumlandırılmış. Bizce Xiaomi Mi 8 Lite daha iyi bir satın alma olacaktır. Çünkü cihaz her şeyden önce hızlı şarj ile geliyor, daha yüksek ekran gövde oranı, daha büyük ekranı ve bataryası var. Yonga seti rakibinden daha hızlı, ve kamerası da daha iyi. Bizce kesin kazanan Mi 8 Lite oluyor. Xiaomi Mi 8 Lite en iyi bütçe telefonu olabilir.

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Xiaomi Mi 8 Lite ve Huawei P20 Lite Karşılaştırması

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