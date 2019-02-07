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Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite karşılaştırması epey merak edilen kıyaslamalar arasında yer alıyor. Cihazlar yakın bir fiyatlandırmaya sahip ve özellikleri itibariyle yarışır durumdalar. Peki hangisi daha iyi bir satın alım olurdu?

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Huawei P20 Lite ve Xiaomi Mi 8 Lite Karşılaştırması

Huawei P20 Lite

Telefon Xiaomi Mi 8 Lite Huawei P20 Lite Boyut 156.4 x 75.8 x 7.5 mm 148.6 x 71.2 x 7.4 mm Ağırlık 169 gram 145 gram Ekran boyutu 6.26 inç

IPS ekran 5.84 inç IPS ekran Ekran çözünürlüğü

1080 x 2280

(403 ppi) 1080 x 2240 piksel (407 ppi) İşletim sistemi

Android 8.1 (Oreo) Android 8.0 (Oreo) Depolama alanı

64 GB 64 GB MicroSD kart desteği

Var Var İşlemci Snapdragon 660 HiSilicon Kirin 659 AnTuTu puanı 144.600 88.000 Ekran Oranı

%82.5 %80.5 RAM 4 GB 4 GB Kamera Çift 12 MP (f1.9), 5 MP (f2.2) arka, 24 MP (f2.2) ön Çift 16 MP (f/2.2), 2 MP arka, 16 MP (f/2.0) ön Video 2160p’de 30fps, 1080p’de 120fps, 720p’de 240fps

OIS yok 2160p’de 30fps, 1080p’de 30/60fps, OIS yok Bluetooth sürümü Bluetooth 5, aptX yok Bluetooth 4.2, aptX var Yuvalar USB Type-C, 3.5mm yok USB Type-C, 3.5 mm var Su dayanıklılığı

Yok Yok Batarya 3350 mAh, Hızlı Şarj 3000 mAh

Xiaomi Mi 8 Lite mı? Huawei P20 Lite mı? İşte Sonuç

Cihazlar neredeyse aynı fiyatlara sahip. Ancak P20 Lite biraz daha yükseğe konumlandırılmış. Bizce Xiaomi Mi 8 Lite daha iyi bir satın alma olacaktır. Çünkü cihaz her şeyden önce hızlı şarj ile geliyor, daha yüksek ekran gövde oranı, daha büyük ekranı ve bataryası var. Yonga seti rakibinden daha hızlı, ve kamerası da daha iyi. Bizce kesin kazanan Mi 8 Lite oluyor. Xiaomi Mi 8 Lite en iyi bütçe telefonu olabilir.

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