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Apple iPhone ve iPad’de ekran kaydı almak için izlenmesi gereken aşamaları ele alıyoruz. Apple’ın 2017’de kullanıma sunduğu iOS 11 işletim sistemi versiyonundan bu yana iPhone ve iPad modellerinde ekran kaydı almak mümkün. Üstelik herhangi bir üçüncü parti uygulama kullanmak zorunda değilsiniz. Evet, iOS 11’de doğal ekran kaydı alma özelliği sunulmaktaydı.

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iOS 12’de de bu imkan devam ediyor. iPhone ve iPad’de başka bir uygulama kullanmak zorunda kalmadan sizden teknik yardım isteyen arkadaşlarınız / aile üyeleriniz için ipucu videoları hazırlayabilir ya da oyun videoları kaydedebilirsiniz. Apple iPhone ve iPad’de ekran videosu kaydetmek oldukça kolay.

iPhone ve iPad’de Ekran Kaydı Almak

Settings > Control Center menüsüne gidin ve Screen Recording seçeneğini bulun. Bu seçeneğin etkinleştirilmiş ve seçili Control Center araçlarından birisi olduğundan emin olun.

Ekran kaydı almak istediğinizde Control Center’ı açın ve buradaki yeni kayıt seçeneğine dokunun.

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Kaydı durdurmak istediğinizde sol üstteki göstergeye dokunun, Stop butonunu kullanın. Ekran kaydı videosu 1600 x 900 piksel çözünürlükte, 45 FPS ve MP4 formatında kaydedilecektir. Dilediğiniz gibi paylaşabilirsiniz.

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